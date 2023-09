Assembleia Legislativa realiza entrega de kits de higiene pessoal

Durante os dias de 29 de agosto a 02 de setembro, a cidade de Cacoal, também conhecida como Capital do Café se envolveu profundamente com o aroma irresistível dos Robustas Amazônicos. Neste evento notável, a presença ativa e comprometida do deputado Estadual Cássio Gois (PSD) foi um dos destaques. No encontro, 23 compradores de café de 11 países diferentes estão participando ativamente. Essa delegação internacional inclui representantes da África do Sul, Armênia, Bélgica, Canadá, China, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Grécia, Jordânia, Paraguai e Reino Unido.

Gois, membro efetivo da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), demonstrou mais uma vez seu firme compromisso com o desenvolvimento e apoio aos produtores rurais do estado. Além de sua presença no evento, o deputado Cássio Gois também é o autor da Lei 5566/2023, que instituiu a “Política Estadual de Incentivo à Produção de Café de Qualidade no Estado de Rondônia”. Essa iniciativa demonstra seu envolvimento direto na promoção e valorização da cafeicultura de qualidade na região.

O lançamento oficial da terceira rodada do programa Exporta Mais Brasil, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), ocorreu em grande estilo durante o evento Diálogos, realizado no Cacoal Selva Park.

Durante o evento, o deputado não apenas marcou presença, mas também se destacou por seu compromisso inabalável com os produtores rurais. Ele anunciou com orgulho a destinação de recursos, por meio de emenda parlamentar de sua autoria, que totaliza mais de 1 milhão e 200 mil reais, para a aquisição de dois tratores completos com grade e triturador de café destinados à Secretaria de Agricultura do município de Cacoal, fortalecendo ainda mais o produtor diretamente na ponta.

“Nossa missão é valorizar quem trabalha, quem produz, melhorar o crédito e abrir mercados. Iremos fechar grandes parcerias para Rondônia. Juntamente com parceiros como o Sebrae, que ajuda na organização e profissionalização das pequenas empresas, nós levaremos esses negócios para o mundo inteiro com a exportação”, afirmou Cássio Gois.

A atuação visionária do deputado não só demonstra seu comprometimento com o desenvolvimento da cafeicultura em Rondônia, mas também sua liderança na busca por soluções e oportunidades para os produtores locais. Sua participação ativa no Exporta Mais Brasil em Cacoal ressaltou seu papel impulsionador na promoção do café de qualidade e no fortalecimento da economia da região.

