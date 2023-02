Assembleia Legislativa realiza primeira sessão da 11ª Legislatura

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou, na manhã desta quarta-feira (15), a sessão de abertura e instalação dos trabalhos da 11ª Legislatura. Com o início do ano legislativo, a população pode acompanhar as sessões ordinárias nas terças e quartas-feiras, semanalmente.

O presidente do parlamento, Marcelo Cruz (Patriota), recebeu os parlamentares e demais autoridades do estado na entrada da Casa de Leis. Em seguida, houve uma coletiva de imprensa e, logo, a cerimônia para instalação da primeira sessão ordinária. A Orquestra Villa-Lobos de Porto Velho também participou do evento.

Marcelo Cruz declarou aberta e instalada a primeira sessão legislativa ordinária e transformou a sessão em comissão geral, para receber o governador coronel Marcos Rocha (União Brasil). Além do presidente da Casa e do governador, compuseram a mesa de honra o corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador José Antônio Robles; o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conselheiro Paulo Curi Neto.

Também estavam na mesa, o subprocurador-geral de Justiça Jurídico do Ministério Público do Estado de Rondônia, Eriberto Gomes Barroso; o defensor público-geral do Estado de Rondônia, Hans Lucas Immich; o prefeito do município de Porto Velho, Hildon Chaves e a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Rondônia, Vera Lúcia Paixão.

Durante os discursos, as autoridades destacaram a importância da independência dos poderes, mas também o diálogo entre as instituições e a responsabilidade com a população. O presidente da Casa destacou que o respeito a todos, além da harmonia e da independência entre os poderes e instituições, estão entre os princípios de sua gestão.

“Nós vamos tratar a todos com muito respeito, a quem procurar este Parlamento, do mais pequeno ao maior. Reforçamos a confiança na harmonia e na independência dos poderes e instituições. Não pouparemos esforços para a responsabilidade de todos, perante o povo de Rondônia. Não pouparemos esforços para mantermos a sintonia, dentro de suas funções constitucionais”, enfatizou.

O governador parabenizou cada um dos deputados e ressaltou que a parceria entre o governo de Rondônia e Assembleia Legislativa vai prosseguir, com o intuito de beneficiar a população rondoniense. “Vamos honrar a nossa bandeira do estado de Rondônia, pois tudo está sendo feito em harmonia com a Assembleia Legislativa. E que possamos fazer de Rondônia um lugar melhor para a nossa gente”, pontuou.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, destacou a importância do trabalho em conjunto entre os poderes, especialmente entre o governo do estado e as prefeituras dos municípios. Ressaltou o aumento da participação feminina na Assembleia Legislativa, que pela primeira vez tem cinco parlamentares, e pontuou as dificuldades que os municípios estão passando em função da queda na arrecadação.

Chaves ainda falou da importância da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, que atingiu diretamente o orçamento do estado e dos municípios, especialmente na capital, cujas cifras passam dos R$ 100 milhões.

Ao encerrar a sua participação, o prefeito Hildon destacou o crescimento do município, especialmente no que diz respeito a investimentos por meio de parcerias com o governo do estado e iniciativa privada. Desejou sucesso aos novos parlamentares, reforçando a importância do trabalho em conjunto entre os poderes, em prol do desenvolvimento de Porto Velho e de todo o estado.

As sessões ordinárias acontecem nas terças-feiras, às 15h, e às quartas-feiras, às 9h. A sessão solene de abertura do ano legislativo pode ser vista, na íntegra, no canal da Alero no YouTube.

Texto e foto: Secom/ALERO