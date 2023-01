Assembleia Legislativa repudia depredação de prédios públicos em Brasília

Está na conta da prefeitura de Cacaulândia o recurso da ordem de R$ 200 mil para a compra de material pedagógico, para atender à rede municipal de ensino. O investimento foi assegurado através da ação do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), atendendo ao pedido da vereadora de, Samira Pieper (P

“O desafio da educação é muito grande e é sempre importante que possamos contribuir com novas ferramentas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem”, destacou Alex Redano

Ondas da Leitura

O kit de material pedagógico do projeto “Nas Ondas da Leitura” é completo. O projeto é composto de um kit do aluno com uma mochila, livros literários com temas e gêneros textuais diversificados e ainda, um livro de leitura e escrita, um livro diário/agenda. Já o kit do professor contém, além dos mesmos livros dos alunos, um manual de sugestões e orientações, livros de formações e diário do educador

Ação

No ano passado, Alex Redano garantiu R$ 300 mil para a melhoria nas estradas vicinais e a troca de pontes de madeira por tubos corrugados em Cacaulândia, permitindo a locomoção e transporte da produção da zona rural, atendendo ao pedido da vereadora Samira

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Assessoria