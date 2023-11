Assembleia prestigia abertura do Fórum Nacional de Inclusão Financeira e Democratização do Acesso a Crédito

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) esteve representada na abertura do Fórum Nacional de Inclusão Financeira e Democratização do Acesso a Crédito, promovido pelo Governo do Estado, executado por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). O evento ocorreu no Teatro Guaporé, em Porto Velho. O evento contou com a participação do presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), além dos parlamentares: Alex Redano (Republicanos), Cássio Gois (PSD), Cirone Deiró (União Brasil) e Ribeiro do Sinpol (Patriota).

O fórum tem o objetivo de debater experiências bem-sucedidas além das mudanças, eventualmente, necessárias ao desenvolvimento da indústria de microfinanças no país, especialmente o microcrédito produtivo orientado. O tema assume um protagonismo sem precedentes dentro do contexto que envolve todas as questões estruturais, que possam resultar em maior efetividade no funcionamento de canais responsáveis pela concessão do crédito a empreendedores de pequenos negócios, público historicamente excluído das soluções financeiras oferecidas pelo Sistema Financeiro Nacional.

Para o presidente Marcelo Cruz, é essencial o emprego de recursos nos pequenos produtores e empresários com o intuito de potencializar os investimentos em Rondônia. “Ações como essa vão fazer com que muitas empresas possam gerar empregos. Me sinto honrado por integrar esse Governo em conjunto com o governador Marcos Rocha e com o vice-governador Sérgio Gonçalves, que deu voz ao pequeno empresário por meio da Sedec e que pensa em ajudar quem realmente produz em nosso estado”, ressaltou.

Marcelo Cruz ainda revelou que foi um crédito diponibilizado no início dos anos 2000 que o ajudou como empresário. “Na época, foi um empréstimo no valor de R$ 20 mil que me ajudou a crescer, a empregar e a me tornar um empresário de sucesso. Temos sido exemplo a outros estados de como crescemos e por isso temos tido prosperidade. Por isso que nós, deputados estaduais, temos oferecido nossa contribuição por meio das emendas com a aquisição de maquinários e investimentos para que o pequeno empresário possa crescer cada vez mais em Rondônia”, afirmou.

O evento iniciou nesta segunda-feira (27) e vai até esta terça-feira (28), contando com lideranças nacionais e especialistas do segmento para debater as tendências do setor e compartilhar suas experiências bem-sucedidas, objetivando a estruturação de uma política de desenvolvimento econômico mais sustentável e inclusiva.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO