Assembleia promove semana de atividades em celebração aos 40 anos do Poder Legislativo em Rondônia

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promove no período de 20 a 26 de novembro uma semana de comemoração em alusão aos 40 anos de promulgação da Constituição do Estado de Rondônia

Com o tema “Somos parte dessa história. Somos todos rondonienses”, a semana contará com uma extensa programação que contempla as participações de deputados constituintes, vereadores, lançamento de concurso de Redação, corrida de rua, peça teatral, exposição de arte e demais atividades na Casa de Leis.

A primeira Constituição de Rondônia foi promulgada no dia 6 de agosto de 1983. A partir desta data, ocorreu a efetiva implantação do Poder Legislativo, extinguindo-se a Assembleia Constituinte, formada para definir os rumos do Estado através de sua Constituição e que, atualmente, contribuiu com a apresentação de mais de 500 mil projetos ao longo da história.

As atividades serão iniciadas no dia 20 de novembro (segunda-feira), a partir das 8h, com a realização de culto ecumênico no Plenário da Casa de Leis. Às 8h15, será realizada a abertura oficial da semana comemorativa com a 1ª apresentação oficial do coral “Vozes do Legislativo”, contando com participação especial da banda da Polícia Militar. Às 9h30, a Assembleia promove uma sessão solene comemorativa aos 40 anos da promulgação da 1ª Constituição Estadual. Já, às 12h, a programação será encerrada com o fechamento da cápsula do tempo, que contará com mensagens de cidadãos rondonienses para o ano de 2063.

No dia 21 de novembro (terça-feira), às 8h, será realizada sessão solene de homenagens aos decanos das Câmaras Municipais no auditório da Alero. Já, às 12h, será inaugurada a Sala dos Vereadores na Casa de Leis.

No dia 22 de novembro (quarta-feira) a Assembleia receberá alunos de nível médio da rede estadual em uma visita assistida, onde os estudantes terão a oportunidade de conhecer o ambiente de trabalho da Casa de Leis.

No dia 23 de novembro (quinta-feira) será realizada uma sessão solene com entrega de votos de louvor as personalidades que marcaram a história do Estado de Rondônia no Plenário da Assembleia.

No dia 24 de novembro (sexta-feira), às 8h, será a vez dos acadêmicos da Fimca e da Universidade Federal de Rondônia (Unir) realizarem uma visita assistida na Assembleia. Às 9h, o secretário legislativo da Casa de Leis, Carlos Alberto Manvailler, ministrará palestra com o tema “Assembleia Legislativa e sua função social”. E, às 10h, será apresentada uma peça teatral que contará a história da Assembleia, destacando sua trajetória e simbolizando os 40 anos da Constituição.

A programação será encerrada no dia 26 de novembro (domingo) com a Corrida da Democracia, que iniciará, às 7h, que contará com premiação aos participantes, que deverão fazer a doação de um kg de alimento não-perecível.

De acordo com o presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), a estruturação da Carta Estadual contribuiu abundantemente para o crescimento e o desenvolvimento de Rondônia, estabelecendo todos os Poderes que atuam em harmonia e independência pelo bem-estar da população.

“Nossa população é formada por pessoas de diferentes regiões do país que se uniram de forma destemida e se destacaram pelo pioneirismo para superar inúmeros desafios com suor e dedicação para a construção de um estado promissor para nossa população. A semana comemorativa dos 40 anos da nossa Constituição Estadual será um marco em nossa história, onde poderemos relembrar grandes feitos que contribuíram com o progresso desta terra. Sou filho de Rondônia e, hoje, tenho o privilégio de ocupar a Presidência desta Casa de Leis, celebrando uma data especial, motivo de orgulho e honra para todos nós”, destacou o Marcelo Cruz.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO