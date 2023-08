Assista – Lançamento do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do TJRO

Esta semana, a Comissão Organizadora da Mostra Cultural do Poder Judiciário está em Guajará-Mirim para a divulgação do período de inscrições da Mostra Cultural do Poder Judiciário. Primeira comarca de Rondônia, a cidade é rica em diversidade cultural, tendo como um dos símbolos os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho, que estão em exibição no fórum local.

A juíza Karina Miguel Sobral, vice-diretora da Emeron e presidente da Comissão, foi recebida pelo juiz de direito Lucas Niero Flores, servidores(as) e demais colaboradores(as). Reunidos no plenário do Tribunal do Júri, os servidores(as) e magistrados(as) receberam informações sobre como se inscrever na Mostra Cultural, que está em sua sexta edição e ocorre no mês de novembro, no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. Acompanham a magistrada as servidoras Érica Machado e Cecileide Correia, componentes da Comissão, que prestigia a comarca com a divulgação local do evento. Além do período de inscrições que está aberto, na reunião, dúvidas foram tiradas e explicadas as formas de participação, que podem ser por meio de exposição de artes (fotografias, pinturas, gravuras, poesias e esculturas) ou apresentações de palco como esquetes de humor, dança e canto.

Além de magistrados(as), servidores(as), a oportunidade está aberta também aos estagiários(as) e aposentados(as) do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, assim como aos estudantes do curso de pós-graduação da Escola da Magistratura de Rondônia, para participarem da sexta edição da Mostra Cultural. Para servidores(as) e magistrados(as) que residem nas comarcas do interior do Estado é garantido, caso o trabalho seja selecionado, o custeio do deslocamento para Porto Velho nos dias de apresentação. Contudo, para aposentados(as), estagiários(as) e alunos(as) da Emeron que não residem em Porto Velho, esse custo deve ser por conta do inscrito, sem direito a ressarcimento.

A VI Mostra Cultural do Poder Judiciário do Estado de Rondônia é uma realização da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. O tema deste ano é “Nossas Raízes, Nossas Histórias”, que busca a celebração da riqueza da diversidade cultural regional, com destaque às diferentes origens étnicas, tradições e narrativas que moldaram a identidade coletiva.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO