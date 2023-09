ASSISTÊNCIA Defesa Civil Municipal entrega mais de 10 mil litros de água potável a famílias e escolas do baixo Madeira

O tema é “Seja gentil, pois cada pessoa que você encontra está travando uma grande batalha”

Preocupada com o bem-estar e saúde mental dos servidores, a Prefeitura de Porto Velho realiza no próximo dia 29, das 8h às 12h, no auditório da Escola do Legislativo, um encontro alusivo ao Setembro Amarelo, com o tema: “Seja gentil, pois cada pessoa que você encontra, está travando uma grande batalha”. Será uma manhã de diálogo aberta a todas as secretarias e autarquias municipais para conscientização e promoção de informações preventivas quanto ao suicídio e a valorização da vida.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), através da Divisão de Apoio Psicossocial, da Coordenadoria de Saúde Ocupacional. Os servidores interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição clicando aqui. Os dados serão usados para emissão de certificado de participação, da palestra com duração de quatro horas.

De acordo com a última pesquisa, realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil casos, de suicídio, no mundo por ano, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 por dia.

Sabe-se que os casos de suicídio estão relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos podem ser evitados se com acesso ao tratamento psiquiátrico, psicológico e informações de qualidade.

