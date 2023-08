ASSISTÊNCIA Em seis dias, Barco Saúde levou mais de 7 mil atendimentos aos distritos de Porto Velho

Foram oferecidos diversos serviços à população ribeirinha, desde consultas com médicos especialistas até vacinação e dispensação de medicamentos

Depois de uma longa jornada pela região do baixo Madeira, servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), residentes da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e profissionais da Base Aérea de Porto Velho (BAPV), retornaram para a capital. A equipe chegou a Porto Velho no sábado (29), após seis dias de viagem pelos distritos de São Carlos, Nazaré e comunidades adjacentes.

A unidade fluvial desempenha um papel fundamental na assistência e no acesso à saúde de moradores das áreas mais distantes de Porto Velho. Durante a semana, foram oferecidos diversos serviços à população ribeirinha, desde consultas com médicos especialistas, como ortopedista e ginecologista, até procedimentos mais simples, como vacinação e dispensação de medicamentos.

Os atendimentos foram realizados no Barco Saúde e também nas unidades de saúde dos distritos de São Carlos, Resex do Cuniã e Nazaré, por profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, vacinadores, biomédicos, dentistas, auxiliar de farmácia, psicóloga e educadora física.

Não faltaram pacientes em busca da unidade fluvial, onde mais de 7.300 atendimentos aconteceram nos distritos e vilas do baixo Madeira. Também foram entregues 300 kits de saúde bucal e 2.500 unidades de hipoclorito foram distribuídas entre as localidades.

A diretora do Departamento de Atenção Básica, Fabíola Barros, conta que as limitações geográficas são superadas quando a Semusa consegue alcançar a população mais distante da capital, por meio dos atendimentos itinerantes promovidos nas localidades mais remotas do município.

“Nosso papel enquanto Departamento de Atenção Básica é garantir que toda a extensão de Porto Velho tenha acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Nossas unidades de saúde são porta de entrada para a população, mas muitas vezes temos dificuldades geográficas, já que o município possui uma enorme área. Quanto mais nos aproximamos da comunidade, mais conseguimos promover assistência e atendimento digno para todos”.

PRIMEIRA CONSULTA

Um dos serviços disponíveis para a população foi o pré-natal, realizado continuamente em todas as unidades de saúde de Porto Velho. A dona de casa Maria Lurdiana, grávida do terceiro filho, viu no Barco a oportunidade de iniciar o acompanhamento médico para garantir o desenvolvimento saudável da gestação e assegurar que fique tudo bem com ela e com o bebê.

“Eu descobri minha gravidez há mais ou menos um mês, e vim aqui para começar a fazer o pré-natal, ainda não fiz nenhuma consulta e não fiz ultrassom, quero tomar as vacinas e fazer todo o acompanhamento certinho do bebê. Eu me cuidei nas outras gestações, fiz as minhas consultas e agora quero fazer o pré-natal para depois fazer a laqueadura”, compartilhou.

MUDANÇA DE HÁBITOS

O Barco Saúde também foi importante para quem viu na unidade uma oportunidade de mudar o estilo de vida e adotar hábitos mais saudáveis. Vladimir Pinto de Souza é morador de São Carlos, e trabalha no distrito como gari. Ele compartilhou que está acima do peso, e começou a ter limitações físicas pela condição de saúde. Na unidade, Vladimir pôde se consultar com o médico clínico geral e com uma educadora física, para ter as orientações corretas de como melhorar a sua saúde.

“Hoje São Carlos tem as redes sociais e os grupos, e todo mundo compartilha as novidades. Eu fiquei sabendo dos atendimentos e vim ao clínico geral para mostrar uns exames recentes, porque estou com pressão alta, obesidade e pré-diabetes, tenho que ver o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida. Cheguei aqui e não demorou nem cinco minutos, já fiz a triagem e aguardei para ser atendido, foi muito bacana essa rapidez”.

EQUIPE

Para Maria de Lourdes, enfermeira e coordenadora do Barco Saúde, o sucesso da unidade é fruto do comprometimento e dedicação de todos os profissionais de saúde envolvidos, que não mediram esforços para proporcionar um bom atendimento a toda a população ribeirinha.

“O Barco Saúde é feito por uma equipe competente, que se doa e se compromete a fazer o melhor para todos os pacientes atendidos. Sem as parcerias firmadas, não teríamos o êxito e o sucesso que tivemos. Quero agradecer a cada trabalhador que participou com a gente de mais uma viagem, e também às instituições parceiras, como a Unir e a Base Aérea, que disponibilizaram profissionais de saúde para somar nesta missão”, destacou a coordenadora.

