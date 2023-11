ASSISTÊNCIA Prefeitura de Porto Velho entrega cestas básicas para famílias de catadores da Vila Princesa

A capacitação é oferecida a servidores do município através da Semad

Mais de 60 certificados do curso de Libras, oferecido a servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), foram entregues na manhã desta sexta-feira (10) por representantes da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e Escola do Legislativo, parceira da Prefeitura de Porto Velho na capacitação. O trabalho, já realizado há dois anos com os servidores da saúde, veio da necessidade de acolhimento e atendimento dos pacientes da comunidade surda.

O curso é oferecido pela Semad através do Departamento de Capacitação e Treinamento (DCT), para servidores de unidades de básica, média e alta complexidade de atendimento. São pessoas que já receberam algum treinamento e decidiram atualizar o conteúdo, e também servidores que fizeram pela primeira vez. Mais 25 alunos passarão pela capacitação até o final deste mês.

“A necessidade deste curso foi detectada através dos nossos próprios servidores da saúde, que precisam trabalhar diariamente com a inclusão. A partir disso, nós iniciamos o trabalho de treinamento com eles de dois anos pra cá, já que libras se tornou essencial para quem tem contato com o público. Nas unidades de saúde os pacientes têm dificuldades, presenciamos isso no dia a dia, para se expressar, precisando muitas vezes levar outras pessoas que entendam ou possam explicar o atendimento necessário de alguma forma. Então, ao saber que na unidade há um profissional capacitado, quem precisa acaba se sentindo mais seguro”, explica Hailton da Luz, diretor de capacitação e treinamento da Semad.

O objetivo é capacitar 100% dos servidores, número que chegou aos 30% com esta última turma. Foram capacitados servidores da saúde e de atendimento direto ao público. A Rosalva Barros é técnica de enfermagem e é servidora na UBS Castanheira, localizada na zona sul de Porto Velho. Funcionária do local há 21 anos, ela conta que no dia a dia a demanda pela capacitação em libras tem sido cada vez maior. “Foi excelente fazer esse curso, pois há uma necessidade maior do que se imagina para que nós servidores tenhamos esse conhecimento. Quando o paciente chega à nossa comunidade, se nós não estivermos preparados para recebê-lo, não tem como haver atendimento. A dificuldade na comunicação era real e evidente, das duas partes. Em alguns casos a pessoa desistia do atendimento, pois o servidor não conseguia entender o que ele precisava. Mas essa é uma realidade que tem mudado e estamos felizes por isso”.

