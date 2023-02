ASSISTÊNCIA – Prefeitura já emitiu quase 700 Carteiras de Identificação do Autista

Informações são importantes para implantação de políticas públicas

Moradores de Porto Velho que, por algum motivo, ainda não participaram do Censo Demográfico 2022, mas querem participar da pesquisa, podem solicitar a visita do recenseador em sua residência através do Disque Censo 137 e agendar a melhor hora para responder o questionário.

Em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ​responsável pelo Censo, ​a Prefeitura de Porto Velho reforça a campanha de divulgação do Disque Censo 137, devido à proximidade do encerramento da coleta de dados em todos os municípios brasileiros.

​As informações coletadas vão contribuir para o desenvolvimento de todos os municípios, uma vez que servirão de base para o planejamento e implantação de novas políticas públicas que atenderão especialmente as populações mais vulneráveis​.​

“São esses dados do censo que norteiam os repasses de recursos para construção de escolas, postos de saúde e de uma diversidade de serviços prestados pelas prefeituras. Quanto menor for a população, menor a quantidade de recursos transferidos. Por isso precisamos de um retrato o mais fiel possível, para que a população possa ser bem atendida”, explicou Jorge Elarrat, coordenador operacional do Censo 2022 em Rondônia.

A coleta de dados do Censo Demográfico 2022 em todo o Brasil teve início no dia 1º de agosto do ano passado. A meta é alcançar mais de 534 mil domicílios em todo estado de Rondônia, dos quais, 175 mil somente em Porto Velho. O censo é realizado pelo IBGE a cada dez anos.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO