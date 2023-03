Assistência religiosa: 20 reeducandos são batizados em unidade prisional da capital

Dando seguimento ao trabalho de ressocialização dentro das unidades prisionais do Estado, o Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Justiça – Sejus, em parceria com Instituição Religiosa, realizou nesta quarta-feira, 7, o batismo evangélico de vinte e um reeducandos da Casa de Detenção José Mário Alves da Silva – Urso Branco. A ação voluntária, visa o fortalecimento da prática religiosa dentro das unidades prisionais, contribuindo com o bom comportamento dos internos.

A assistência religiosa dentro das unidades prisionais é prevista na Lei de Execução Penal – LEP, e garante aos reeducandos liberdade de culto e participação nos serviços organizados no estabelecimento penal. As atividades são realizadas por meio do Núcleo de Assistência Religiosa – Nuar da Sejus, através de parcerias com variadas denominações religiosas e missionários voluntários.

O Nuar é responsável também por conceder autorizações de entrada dos voluntários religiosos nas unidades prisionais; realizar o curso de capelania (requisito para conseguir autorização para ministrar dentro da unidade); casamento coletivo; ações sociais; Encontros com Deus; e mediação, coordenação e fiscalização junto à Sejus para realização das atividades religiosas de todo o sistema prisional do Estado.

Para o governador Marcos Rocha as ações realizadas por meio da Sejus com o objetivo de ressocializar, são fundamentais para transformar a conduta dos internos e suas perspectivas de vida após o cumprimento de pena.

Na oportunidade foram entregues aos reeducandos exemplares de bíblias e do livro “O Grande Conflito”.

Fonte: Governo RO