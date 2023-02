ASSISTÊNCIA SOCIAL – 18ª edição da Tenda da Família Cidadã atendeu residencial Orgulho do Madeira

Em um ano de projeto, mais de 6 mil pessoas foram atendidas

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), promoveu no sábado (25) a 18ª edição da Tenda da Família Cidadã, no residencial Orgulho do Madeira. Os atendimentos foram realizados na Escola Maria Francisca Jesus Gonçalves, das 8h às 13h.

Claudi Rocha, secretário da Semasf, explica que a ação é uma maneira que o município encontrou para ir até a comunidade, facilitando o acesso e a prestação de diversos serviços. Em um ano de projeto, mais de 6 mil pessoas foram atendidas, nas zonas rural e urbana.

“Queremos estar cada vez mais perto da população que vive afastada do centro urbano, porque muitas vezes as pessoas não conseguem fácil acesso até os órgãos públicos. Com a colaboração de diversos parceiros pudemos proporcionar assistência social, e nosso objetivo é ampliar a Tenda da Família Cidadã, com edições em diversas localidades da capital”.

Os moradores que participaram do projeto tiveram acesso a uma série de serviços gratuitos, entre eles a emissão de Cadastro Único, atendimento psicossocial, assessoria jurídica, atendimento clínico geral e atendimento odontológico, realização de testes rápidos, vacinação e muito mais.

Gabriela Rodrigues, moradora do residencial Orgulho do Madeira, foi à Tenda para emitir a segunda via do RG e elogiou a ação. “Eu aproveitei que foi no meu bairro para tirar a segunda via da carteira de identidade, pela facilidade de estar próximo de casa. O atendimento foi rápido e com muita educação”.

Já a dona de casa Natália Gomes aproveitou para atualizar o Cadastro Único e se cadastrar para vagas nos cursos de corte e costura e corte de cabelo, em busca de inserção no mercado de trabalho.

PARCEIROS

Os atendimentos no residencial Orgulho do Madeira foram oferecidos pela Semasf em parceria com a Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Sine Municipal, Defensoria Pública da União (DPU/RO), Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE/RO), Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Associação Beradeiro, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM/RO), Departamento Nacional de Trânsito (Detran), Energisa, Universidade Federal de Rondônia e Instituto Escolar Somos Brasileiros (IESB).

A próxima edição da Tenda da Família Cidadã acontece nos dias 15, 16 e 17 de março, na região do baixo Madeira.

Texto: Taís Botelho

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO