ASSISTÊNCIA SOCIAL – Acolhidos do Centro Pop ganham confraternização de fim de ano

Atrações musicais já foram definidas e uma grande estrutura de palco, iluminação e som será montada

Uma grande festa com várias atrações musicais regionais, a tradicional queima de fogos, muita animação e alegria promete movimentar a virada de 2022 para 2023 em Porto Velho. O evento está sendo preparado pela Prefeitura, através da Fundação Cultural do município (Funcultural).

Os organizadores já estão cuidando dos últimos detalhes, inclusive de toda estrutura de palco com som e iluminação, que será montada no cruzamento das avenidas 7 de Setembro e Farquhar, no centro histórico da cidade, onde a chamada festa da virada vai começar a partir das 19h30.

De acordo com a Funcultural, a entrada é franca e o evento vai começar com muito axé, sob o comando de Juninho Alê. Na sequência, quem vai comandar o palco será o Grupo D’Bobeira, com show de samba e pagode. O cantor Lamarão entra logo depois com o melhor do sertanejo.

As outras atrações ficarão a cargo de Gata Forrozeira (forró), Carol Baby, também com o fino do sertanejo, mesmo estilo musical que será apresentado pelo cantor Ely Lima. Em seguida, terá mais forró com Patrícia Moraes e, por fim, o público vai dançar muito ao som de música eletrônica, por conta do DJ Allan Pop.

TRÂNSITO E QUEIMA DE FOGOS

O ponto culminante do evento, como acontece todos os anos, será a tradicional queima de fogos (show pirotécnico), quando o relógio marcar meia-noite, com direito a contagem regressiva.

Por sua vez, equipes da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), com foco na segurança do público, já trabalham nas alterações no trânsito, alternativas de rotas do transporte coletivo, além de outras medidas para garantir tranquilidade na mobilidade urbana no entorno do local.

Texto: Augusto Soares

Foto: Arquivo

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO