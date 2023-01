ASSISTÊNCIA SOCIAL – Beneficiários do Bolsa Família em Porto Velho podem conferir o calendário de pagamento em 2023

Ao todo, 49 mil famílias na capital são atendidas pelo programa

A Prefeitura de Porto Velho informa aos beneficiários do Bolsa Família que o calendário oficial de pagamento para o ano de 2023 já está disponível para consulta. O programa do Governo Federal é uma importante forma de transferência de renda a famílias vulneráveis da capital.

Os pagamentos seguem a mesma ordem escalonada, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Neste primeiro mês do ano, os pagamentos começarão no próximo dia 18 para os beneficiários com o final do NIS 1.

Atualmente, 49 mil famílias em vulnerabilidade social e econômica estão inseridas no programa Bolsa Família em Porto Velho. Segundo o Ministério da Cidadania, as datas definidas também são válidas para o pagamento do Auxílio Gás.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) lembra que para ter direito a receber ambos os benefícios é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) e atender aos critérios exigidos pelo programa.

Confira aqui o calendário divulgado.

Texto: SMC

Foto: Felipe Ribeiro/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO