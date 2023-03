ASSISTÊNCIA SOCIAL – Capacitação do projeto Família Acolhedora começa nesta terça-feira (14)

Evento terá a presença da palestrante internacional Neusa Cerutti

Acontece na noite desta terça-feira (14), no auditório do Instituto Federal de Educação de Rondônia (Ifro), campus da av. Calama, a solenidade de abertura da capacitação do Serviço de Acolhimento Família Acolhedora, da Prefeitura de Porto Velho, com início às 18h.

O evento de iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) contará com a participação da palestrante internacional Neusa Cerutti, mestre em serviço social e coautora do livro “Acolhimento Familiar: Uma Alternativa para a Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes”.

Logo após a abertura oficial do evento, Cerutti vai ministrar a palestra intitulada “Acolhimento Familiar: interface entre a psicologia e serviço social”. Na ocasião também, haverá depoimentos de famílias acolhedoras.

PARCEIROS

Organizado pelo Departamento de Proteção Social (DPSE), Gerência de Acolhimento Familiar, o evento faz parte de um programa nacional. Em Porto Velho a Semasf conta com a parceria do Conselho Regional de Psicologia (CRP 24/RO-AC) e Conselho Regional de Serviço Social – 23º Região Rondônia e Acre.

OUTROS EVENTOS

Neusa Cerutti também participará da Assembleia Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Rondônia (Coegemas-RO), na quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Estado. Na qualidade de presidente do Colegiado, o secretário Claudi Rocha também estará presente, onde será tratado do tema “Acolhimento Familiar em Família Acolhedora”.

No dia 16 de março, a partir das 8 horas , no auditório do Ifro, será realizada a oficina “Acolhimento Institucional e Familiar”. O público alvo são servidores da Semasf (Cras, Creas, Unidades de Acolhimento) e conselheiros de direitos tutelares. A oficina abordará os temas: O acolhimento institucional e o reordenamento dos serviços de acolhimentos; O serviço de acolhimento familiar; Papel do educador/cuidador no serviço de acolhimento; O papel da equipe técnica.

“O objetivo é discutir o acolhimento institucional e familiar em todos os aspectos para conhecê-lo mais e, assim, poder aperfeiçoá-lo na prática. Vamos debater com os conselhos, com os gestores municipais, com os servidores. Será uma experiência muito produtiva para o serviço social do município”, avaliou o secretário da Semasf, Claudi Rocha.

Texto: Augusto Soares

Foto: SMC/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO