ASSISTÊNCIA SOCIAL – Cras Irmã Dorothy retoma atendimentos nesta segunda-feira (16)

Diante de ajustes técnicos, a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) pede aos moradores de Porto Velho que priorizem os canais de comunicação via internet nos próximos dias. O motivo da orientação é que os contatos via telefone da pasta se encontram inoperantes, devido a ajustes técnicos feitos pela operadora de telefonia que presta serviço à empresa.

Até lá, os moradores devem recorrer aos contatos via rede social (no perfil da Emdur no Facebook, Instagram e Twitter), bem como pelo aplicativo “Emdur PVH”, (disponível no Play Store e IOS). Outra forma de solicitação de serviço ou informações é pelo e-mail da pasta: [email protected]

Além dos meios remotos, o morador também pode buscar atendimento presencial no prédio da Emdur e registrar uma ocorrência de protocolo.

A Emdur fica localizada na rua Brasília, nº 1576, bairro Santa Bárbara, região central da capital. O horário de atendimento é das 8h às 14h, em dias úteis.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO