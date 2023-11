ASSISTÊNCIA SOCIAL Prefeitura realiza I Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família

Seminário busca articular gestão do Programa prioritariamente entre pastas de Assistência Social, Saúde e Educação

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, via Departamento de Proteção Social Básica (DPSB), realizará o I Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família, na próxima quinta-feira (30), das 8h às 18h, no Hotel Lacordes, à BR-364, 8250, bairro Aeroclube.

O objetivo do seminário é fortalecer a articulação intersetorial na gestão do Programa Bolsa Família em Porto Velho, prioritariamente entre Assistência Social, Educação e Saúde. Para participar do I Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família, a inscrição deve ser realizada neste link.

“É chegada a hora de somar esforços. É necessário a união destas três secretarias, a Assistência Social, Saúde e Educação para fortalecer ainda mais os programas sociais, como o Bolsa Família, para que a gente não diminua, mas possa melhorar a busca ativa das famílias, o acesso à informação e o acompanhamento às famílias em situação de vulnerabilidade, beneficiárias do programa Bolsa Família”, disse a diretora do DPSB, Emily Paz.

“A realização deste seminário é um sonho antigo, é de suma importância esse encontro com o público da Saúde, Educação e da Assistência, para que juntos possamos fortalecer e manter os programas de inclusão e de garantias sociais. É justamente por isso que o trabalho se chama intersetorial, porque não podemos funcionar como uma caixa, sozinhos. É necessária a participação de todos”, ressalta o coordenador do Programa Bolsa Família da Semasf, Vitor Nascimento.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), atualmente, o município de Porto Velho/RO tem 44.564 famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, com 123.293 pessoas beneficiadas, e totalizando um investimento de R$ 30.599.591,00 e um benefício médio de R$ 690,53.

CONDICIONALIDADES

Para fazer parte do programa Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Com base nas informações do cadastro, o Ministério do Desenvolvimento Social avalia se a família tem ou não perfil para entrar no programa. Já o valor repassado varia conforme o número de membros da família, idade e renda declarada.

Texto: Semasf

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO