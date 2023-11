ASSISTÊNCIA SOCIAL Prefeitura recebe emendas de R$ 5 milhões para apoiar ações sociais

Recurso de emenda do senador Confúcio Moura vai ser repassado para entidades como a Apae, NACC e Pestalozzi e parte para ações da Semasf

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, recebeu no Prédio do Relógio, na manhã desta quinta-feira (23), o senador Confúcio Moura (MDB), em solenidade que marcou a entrega de R$ 5 milhões em emendas destinadas pelo parlamentar, para apoiar as ações de entidades sociais e também da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

“É uma ação muito importante e agradeço ao senador Confúcio por mais esse benefício para a nossa capital. Esse recurso vai ser partilhado por entidades que atuam diretamente com a prestação da assistência social e beneficiar centenas de famílias, numa parceria com a prefeitura, através da Semasf”, disse o prefeito.

O senador destacou que “esse trabalho não começou agora, mas desde que fui governador que procuro prestar esse apoio às entidades. Registro ainda o trabalho dedicado e dificílimo de pessoas que se empenham para levar adiante essas instituições, com um trabalho tão relevante. O poder público tem que estar presente, estar junto nessa missão e é isso que estamos fazendo”.

Participaram da solenidade o secretário-geral de Governo (SGG), Fabricio Jurado, o secretário da Semasf, Claudi Rocha, e o secretário-adjunto, Álvaro de Oliveira, além de representantes de entidades que serão beneficiadas.

Fátima Melo, conselheira, e Kátia Silene, gestora da Casa de Apoio do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), entidade que será contemplada com R$ 1 milhão dessa emenda, agradeceram ao senador e ao município pelo apoio. A Apae de Porto Velho vai receber R$ 400 mil e a Associação Pestalozzi R$ 300 mil.

“Vamos investir na manutenção e custeio das atividades da entidade, como alimentação, transporte e hospedagem. Hoje, são mais de 120 crianças atendidas, não apenas de Porto Velho, mas de Rondônia, da região Norte e até de países vizinhos. É um investimento que vem em boa hora e que fortalece a nossa atuação”, explicou Fátima Melo.

Hildon Chaves aproveitou para registrar que a Semasf hoje tem um trabalho efetivo, com a criação de um Departamento para cuidar de emendas e recursos, permitindo celeridade na liberação de convênios.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO