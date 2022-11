ASSISTÊNCIA SOCIAL – Prefeitura recebe o Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa

Expectativa do IBGE é que em 2060, 25% da população brasileira seja formada por pessoas com mais de 60 anos

O secretário municipal de Assistência Social e Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, Claudi Rocha, recebeu na última sexta-feira (25) o Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos da Presidência (MMDH), Antônio Costa, que veio à Rondônia participar do encontro do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Rondônia (Coegemas). No encontro do Coegemas, o secretário nacional proferiu a palestra “Fortalecimento dos Fundos de Direitos da Pessoa Idosa” e discutiu sobre o tema com os gestores municipais da Assistência Social do estado de Rondônia.

Antônio Costa é dentista de formação, tem especialização pela UNIFESP em Saúde Indígena, é bacharel em Teologia. Foi coordenador-geral de Monitoramento e Avaliação da Saúde Indígena na Secretaria Especial de Saúde Indígena nos governos Lula e Dilma. Foi presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) no governo Temer. O secretário disse que falar dos idosos é falar de um público que aumenta a cada ano no país. Ele cita que em 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existiam no Brasil 32 milhões e 900 mil pessoas com mais de 60 anos. Em 2060, a expectativa é que este número chegue a mais de 58 milhões de pessoas, sendo superior a 25% da população brasileira. E o aumento numérico é acompanhado de uma maior atenção e de políticas públicas destinadas a esta faixa etária.

Costa disse que a preocupação da secretaria é implementar atividades de preparo para o Brasil que está envelhecendo. “Quando assumimos a secretaria, a nossa meta era cumprir as duas leis: O Estatuto do Idoso, e a Política Nacional do Idoso. O que nós precisamos é levar para os municípios e para os estados esse compromisso. Esse é nosso objetivo, municipalizar e levar para os estados a responsabilidade de construir políticas públicas que venham exatamente fazer o cumprimento dessas leis”.

