ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa Família Acolhedora terá capacitação entre os dias 8 e 10 de agosto

Objetivo é proporcionar mais amor e carinho às crianças que estão acolhidas em abrigos sob responsabilidade do município

Continuam abertas as inscrições para o Programa Família Acolhedora, que tem como objetivo contemplar com um lar provisório as crianças e adolescentes que se encontram abrigados nas unidades da Prefeitura de Porto Velho, dando a elas muito mais amor e carinho.

Com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância do programa, a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) tem intensificado a divulgação do Família Acolhedora em espaços públicos da capital.

Para participar, o primeiro passo é acessar este link, preencher e enviar o formulário do programa. Na sequência, equipes da Semasf entrarão em contato com a pessoa que fez a inscrição para dar início aos procedimentos para capacitação e habilitação da família.

As inscrições ficam abertas durante o ano inteiro. A próxima capacitação acontecerá entre os dias 8 e 10 de agosto.

CRITÉRIOS

Ter acima de 21 anos de idade (sem restrição de sexo e estado civil);

Ser morador de Porto Velho há no mínimo dois anos;

Não apresentar pendências com a justiça e nem qualquer órgão de garantia de direitos;

Participar dos cursos de capacitação e atender às orientações da equipe técnica que acompanha a família;

Todos os membros da família devem estar de acordo.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO