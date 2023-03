ASSISTÊNCIA SOCIAL – Tenda da Família Cidadã chega aos distritos de Calama e Nazaré

Projeto promove a inclusão social e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

Nos dias 15 e 17 próximos, a Prefeitura de Porto Velho levará o projeto Tenda da Família Cidadã aos moradores dos distritos de Calama e Nazaré, no baixo Madeira. O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

O distrito de Calama será atendido no dia 15, das 8h às 15h, no galpão da Igreja Católica São João Batista, com os serviços: emissão de Cadastro Único; emissão Carteira do Autista; emissão de Carteira do Idoso; emissão de certidões e do CPF; Carteira do Trabalho; atendimento psicossocial; assessoria jurídica; Conselho Tutelar IV; emissão de RG e 2ª via; entrega de mudas de plantas frutíferas; entrega de ração; educação ambiental; vacinação; atendimento odontológico; auto-teste de HIV; teste rápido convencional; glicemia; aferição de CA; auriculoterapia; exame preventivo.

O distrito de Nazaré será atendido no dia 17, das 8h às 15h, em frente ao restaurante Tempero do Madeira. Os mesmos serviços de Calama serão colocados à disposição dos moradores de Nazaré com exceção de vacinação e atendimento odontológico. A ação busca prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, através da inclusão de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, buscando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

DOCUMENTOS

O atendimento será limitado por senha. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: certidão de nascimento; certidão de casamento ou de união estável; RG e CPF; foto 3×4; comprovante de endereço; título de eleitor; carteira de trabalho e cartão de vacina.

“Nossa proposta é assegurar a intersetorialidade e a integração das políticas públicas com a oferta de serviços essenciais, integrados e gratuitos, nas áreas de cidadania, assistência social, saúde, educação, área jurídica e lazer”, disse o secretário da Semasf, Claudi Rocha.

