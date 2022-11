ASSISTÊNCIA SOCIAL – Tenda Família Cidadã chega a 4 mil atendimentos em 2022

Neste ano, projeto teve nove edições em distritos e comunidades de Porto Velho

O Projeto Tenda Família Cidadã, da Prefeitura de Porto Velho, levou atendimentos de assistência social a nove distritos e comunidades da capital em 2022. Ao todo, 4 mil atendimentos foram realizados, que beneficiaram aproximadamente 800 munícipes.

Vila da Penha, Vista Alegre do Abunã, Aldeia Kaxarari, Fortaleza do Abunã, Jaci-Paraná, São Carlos, Extrema, Nova Califórnia e Rio Pardo foram as comunidades atendidas com o projeto. Entre os serviços ofertados estão assessoria jurídica; emissão da 1ª e 2ª via do RG; emissão de Tarifa Social; palestra educacional; condicionalidades do Auxílio Brasil na área da Educação; emissão da Carteira do Idoso Federal; Carteira do Autista e Id Jovem.

Conforme Claudi Rocha, titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), o intuito das ações é prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio da inclusão de famílias carentes às políticas socioassistenciais.

“O projeto é o momento que a Prefeitura, através da Semasf, vai até os munícipes. Ano que vem devemos continuar com a realização destas ações, sendo que a primeira edição deve ocorrer em Calama e Demarcação, e seguirá por distritos do eixo do rio Madeira”, explicou o secretário.

A Tenda Família Cidadã ocorre em Porto Velho e distritos por meio do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB), da Semasf, bem como por parcerias com outras secretarias e instituições. Durante as ações, até 150 servidores públicos municipais trabalham nos serviços de assistência social, serviços de saúde e cidadania.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO