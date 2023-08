Além da capital, distritos e tribos indígenas já receberam edições do evento, que leva serviços variados para a comunidade

O Projeto ‘Tenda Família Cidadã’, criado pela Prefeitura de Porto Velho para facilitar o acesso da população aos serviços prestados pelo município, já realizou, desde 2019, mais de 15 mil atendimentos abrangendo Porto Velho, distritos e ainda áreas indígenas. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) e conta com o apoio de diversas secretarias da administração e outras instituições.

Segundo o secretário responsável, Claudi Rocha, o projeto é mais uma ação construída pela Prefeitura para assegurar a intersetorialidade e a integração das políticas públicas, fomentando a garantia de direitos e cidadania. As edições acontecem em regiões distintas da cidade e reúnem serviços variados nas áreas da saúde, educação, lazer e outras, como o cadastramento no CadÚnico, atendimento psicossocial do Cras e Creas, emissão de RG, atendimento médico e odontológico, atendimento lúdico infantil, testes rápidos, corte de cabelo, vagas para cursos e estágios para adolescentes e jovens, vagas de cursos para mulheres, assessoria jurídica, serviços de estética e muito mais.

Já foram realizadas 24 edições no total, somente no último ano foram 13, incluindo localidades como Extrema, Nova Califórnia, Rio Pardo, Jaci Paraná, Vista Alegre, Calama, Nazaré, União Bandeirantes, Nova Mutum e ainda alguns bairros do distrito sede, Porto Velho. Os povos indígenas também já foram contemplados, como a Aldeia Karitiana, que em 2019 teve 270 atendimentos, e a aldeia Kaxarari com 686 atendimentos.

“Nós buscamos oferecer os serviços da rede ao público prioritário do Sistema Único da Assistência. O evento tornou-se um espaço de encontro e acesso aos serviços, conduzindo os participantes a execução dos serviços socioassistenciais, no âmbito da proteção social básica”, detalhou Claudi.

Para continuar obtendo sucesso na realização das edições do ‘Tenda Família Cidadã’, a Semasf conta com o apoio de parceiros como Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, Sine Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria-Geral de Governo, Junta do Serviço Militar, Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Superintendência Municipal de Integração Distrital, Superintendência Municipal de Comunicação, Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação, Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, Defensoria Pública do Estado de Rondônia, Defensoria Pública da União em Rondônia, Energisa, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, Associação Beradeiro, Faculdade Católica, Centro Universitário São Lucas, Faculdade Fimca, Senac, Corpo de Bombeiros, Procon, Ministério Público do Estado de Rondônia, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, dentre outros.

“São parcerias de fundamental importância para que sejam desenvolvidas todas as atividades aqui citadas e que nos ajudam a garantir os direitos desses cidadãos”, finalizou secretário.

Texto: Renata Beccária

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO