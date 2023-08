ASSISTÊNCIA SOCIALResolução torna público resultado preliminar do processo de seleção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Adolescentes de 14 a 17 anos terão oportunidade de praticar o esporte de forma gratuita

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) oferece, na zona Leste de Porto Velho, diversas aulas de esportes e danças gratuitas. No caso do futsal, as aulas acontecem graças a uma parceria da Semdestur com o Projeto Esporte Base e Saúde (PEBS), da Universidade Federal de Rondônia (Unir), através do Grupo de Desenvolvimento Motor (Gedem-DEF-Unir).

O futsal está com inscrições abertas para aulas às terças, quartas e quintas, no período da manhã. São 100 vagas disponíveis para jovens de 14 a 17 anos praticarem o esporte de forma inteiramente gratuita. As inscrições devem ser feitas na secretaria da Praça CEU, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 14h. As aulas começam no próximo dia 5 de setembro.

“Nossos jovens precisam aproveitar essa oportunidade de aprender novas modalidades e cuidar da saúde, por isso oferecemos na Praça CEU o futsal, volei, zumba, ballet jiu-jitsu e muito mais atividades.” ressalta a Secretária Glayce Bezerra. O desenvolvimento motor, desempenho físico, o trabalho em equipe e a socialização são algumas das habilidades que agregam ao adolescente na prática do futsal.

Texto: Isabella Leite

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO