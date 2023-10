ASSISTÊNCIA SOCIALTenda Família Cidadã vai atender aos distritos de Extrema e Nova Califórnia

Atendimentos serão limitados por senha

Nos dias 14 e 15 de outubro, o projeto Tenda Família Cidadã, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, atenderá aos moradores dos distritos de Extrema e Nova Califórnia, na região da Ponta do Abunã, com serviços de saúde e assistência social, entre outros.

No dia 14 (sábado), das 8h às 15h, a Tenda Família Cidadã, na sua 26ª edição, atenderá o distrito de Extrema na Escola Municipal 13 de Maio, rua Campo Grande, 542, bairro Teleacre. No domingo, dia 15, a Tenda Família Cidadã, na sua 27ª edição, atenderá os moradores de Nova Califórnia, das 8h às 15h, na Escola Professora Maria Jacira F. de Carvalho, localizada na rua Cafelândia, S/Nº, Centro.

Serão oferecidos os serviços: emissão de Cadastro Único; emissão de Carteira do Idoso; emissão de Carteira do Autista; emissão de Id Jovem; emissão de Mamãe Cheguei; atendimento psicossocial; Creas; Saf; educação de trânsito; alistamento e reservista; condicionalidades do Bolsa Família na área da Educação; emissão de RG; emissão de Carteira Digital do Trabalho ; aparato policial; emissão de Passe Livre; emissões de 2ªvia de certidões; assessoria Jurídica; assessoria no Auxílio Doença; assessoria na Aposentadoria por Invalidez; assessoria na Pensão por Morte; assessoria para benefício Loas; entrada em pedidos de medicamentos; entrada em pedidos de tratamento médicos; entrada em pedidos de cirurgia; cadastro na tarifa social/Energisa; negociação de dívidas com a Energisa; religação/Energisa; ligação nova/Energisa; desligamento/Energisa; aumento de carga/Energisa; ouvidoria.

A ação busca prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, através da inclusão de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, buscando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

DOCUMENTOS

O atendimento será limitado por senha. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento ou de União Estável; RG e CPF; Foto 3×4; Comprovante de Endereço; Título de Eleitor; Carteiro do Trabalho e Cartão de Vacina.

