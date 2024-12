Assistência técnica e extensão rural projetam Rondônia no cenário internacional de produção de alimentos em 2024

Destaque como uma das regiões mais promissoras no desenvolvimento do terceiro setor no país, Rondônia oferece uma gama de oportunidade de negócios advindos da agricultura familiar. Seu vasto potencial agropecuário e a crescente atuação na produção de alimentos com qualidade e sustentabilidade, tem atraído os olhos dos mercados nacional e internacional, especialmente nas culturas do café, cacau, carne e peixe, que hoje fazem sucesso em países como: Estados Unidos, China, Espanha, México, Argélia, Turquia, Países Baixos, Emirados Árabes Unidos, Chile e Argentina.

Para chegar a esse potencial, o governo de Rondônia tem adotado ações que se mostraram primordiais ao fortalecimento do setor agropecuário, com foco na lucratividade e no bem-estar da população que vive das atividades do campo. As políticas públicas e programas de desenvolvimento agropecuário, contribuem diretamente para o desenvolvimento de um setor rural robusto, que gera renda e promove a inclusão social e redução das desigualdades regionais.

A Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) tem sido essencial nesse processo, levando os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) pública com tecnologia e modernização no que tange à agricultura familiar, promovendo capacitação e organização dos produtores em cooperativas e associações, e em atendimento individualizado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a evolução da produção de alimentos no estado tem representado um avanço, tanto para a economia quanto para melhoria da renda familiar, além de projetar o estado para o mercado nacional e internacional. Essa projeção tem sido um grande incentivo aos agricultores familiares.

OPORTUNIDADES SUSTENTÁVEIS

O diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, enfatizou que no ano de 2024, foram realizados mais de 120 mil atendimentos para os agricultores familiares, quilombolas, ribeirinhos, assentados, extrativistas e indígenas, proporcionando-lhes aprendizados e oportunidades rentáveis com sustentabilidade. “A Emater-RO vem apoiando o agricultor familiar, atendendo às demandas de capacitações para incentivar uma produção de qualidade e competitividade no mercado.”

O fortalecimento dos serviços de Ater tem levantado o desafio de consolidar a agricultura 5.0, ou seja, o desenvolvimento de processos que envolvem a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e análise de dados diários.

São programas como:

Consultec-Leite: incentiva o aumento da produção leiteira sem aumentar a área utilizada para produção e o número de animais do rebanho;

Degusta Café 80+ Robustas Amazônico: incentiva a produção de café com mais qualidade técnica e cultivos de grãos de qualidade superior; e

Peixe Saudável: leva um laboratório até as propriedades piscicultoras, incentivando a melhoria da produtividade piscícola.

Além desses programas, a Emater-RO levou a campo o Plante Mais, que distribui mudas de café e cacau clonal, melhorando a qualidade dos frutos produzidos. O programa permitiu que os produtores rondonienses conquistassem diversos títulos nos maiores concursos do país, entre os mais recentes, Coffee of The Year 2024 e o Concurso Florada Premiada, que consagraram produtores rondonienses assistidos pela Entidade Autárquica.

DESENVOLVIMENTO RURAL

Com fomento do governo de Rondônia, a Emater-RO também executa a distribuição de calcário ensacado para correção do solo e implementos agrícolas para associações de produtores rurais e secretarias municipais de agricultura, visando a modernização do setor agropecuário do estado. Esses e outros programas que envolvem o desenvolvimento rural, social e ambiental fortalecem a diversidade econômica do estado, e consolidam a proposta de integrar, tecnificar e modernizar o setor agropecuário de Rondônia, promovendo desenvolvimento humano social e sustentável.

Fonte: Governo RO