ASSISTÊNCIA – Tenda Cidadã acontece neste sábado (25) no Orgulho do Madeira

Ação social vai atender aos moradores no residencial e adjacências

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realiza neste sábado (25) a 18ª edição do projeto Tenda Cidadã. O evento vai acontecer no residencial Orgulho do Madeira, na zona Leste da capital, das 8h às 13h. O atendimento será organizado por senhas limitadas que serão distribuídas no local.

As equipes estarão na Escola Municipal Maria Francisca Gonçalves, onde os moradores serão atendidos com os serviços de emissão de Cadastro Único, atendimento a vítimas de violência doméstica, entrega de Mamãe Cheguei, emissão de Carteira do Idoso, emissão de Carteira do Autista, atendimento psicossocial, emissão de Id Jovem, vagas de cursos para jovens, vagas de cursos para mulheres, assessoria jurídica, emissão de 1ª e 2ª via do RG (Carteira de Identidade), clínico geral; acolhimento familiar, Creas Mulher, Programa de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil, condicionalidades do Programa Família na Área da Educação, educação de primeiros socorros, educação ambiental, entrega de mudas frutíferas, teste rápido e auto teste de HIV, atendimento odontológico, atividade educativa de odontologia, orientação sobre Carteira de Trabalho Digital, e orientação sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Os moradores devem ficar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: certidão de casamento ou de união estável, RG e CPF, foto 3×4, comprovante de endereço, título de eleitor, carteira de trabalho e cartão de vacina.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) tem o intuito de materializar a execução da política de assistência social no município, contribuindo, em articulação com as demais políticas públicas municipais, para a garantia de direitos, redução das desigualdades e ampliação das condições de vida da população. A ação busca prevenir situações de vulnerabilidade e risco social através da inclusão de famílias e indivíduos na rede de assistência social de forma integrada, que possibilite a melhoria da qualidade de vida.

