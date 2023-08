ASSISTÊNCIAComissão Ética de Enfermagem realiza visita nas unidades de urgência e emergência de Porto Velho

Órgão tem o papel de contribuir para atender os anseios e dúvidas de condutas da profissão, e garantir assistência aos profissionais de enfermagem

Profissionais da enfermagem, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, realizaram visita técnica nas Unidades de Pronto Atendimento das zonas Sul e Leste, Ana Adelaide e José Adelino, em Porto Velho. A equipe faz parte da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), e orientou cerca de 50 profissionais que atuam nas áreas de urgência e emergência.

Formada em junho deste ano, a CEE tem como principal papel contribuir para atender os anseios e dúvidas de condutas da profissão, proporcionando segurança e qualidade nos enfrentamentos éticos e legais, além de garantir assistência aos profissionais de enfermagem. O órgão é vinculado ao Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren-RO) e atua em conjunto com as unidades de urgência e emergência pertencentes à Semusa.

As visitas são realizadas uma vez por mês, ou de acordo com a notificação dos profissionais, para garantir que enfermeiros e técnicos de enfermagem tenham assistência e que sejam orientados sobre os seus direitos e deveres. Edmilson Junior, enfermeiro e presidente da Comissão de Ética das redes de urgência e emergência, conta que, durante os encontros, os profissionais de saúde, além de orientarem a equipe, também apresentaram os canais de comunicação para os registros de inconformidades éticas.

“A Comissão de Ética de Enfermagem é composta por representantes de várias unidades do setor de urgência e emergência das Unidades de Pronto Atendimento. Nossa função principal é educativa e consultiva do exercício profissional de enfermagem, além de promover divulgação e zelar pelo cumprimento da lei do exercício profissional e do decreto regulador do código de ética dos profissionais”, explica.

NOTIFICAÇÕES

Pacientes da rede municipal ou trabalhadores da saúde que tenham sofrido quebra de conduta ética por profissionais da enfermagem, podem fazer a notificação do caso por meio de um QR CODE disponível nas unidades de saúde. Entre as ocorrências que podem ser notificadas, estão são condutas relacionadas com a imperícia, imprudência, negligência, omissão, conivência, desobediência aos requisitos técnicos, éticos e científicos, durante as atividades de enfermagem e/ou inobservância às disposições estabelecidas pela legislação profissional de enfermagem e o código de ética dos profissionais de enfermagem.

Texto: Semusa

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO