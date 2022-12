ASSISTENCIALISMO – Tenda Cidadã encerra atendimentos de 2022 com ação no Cristal da Calama

Cerca de 1500 pessoas passaram pelo projeto

Os atendimentos da última edição de 2022 da Tenda Cidadã, projeto promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e a Família (Semasf), começaram por volta das 8h do sábado (10).

“Moro no Cristal da Calama há quatro anos e esse é um dos trabalhos realizados aqui que a gente mais espera. Tenho meu trabalho, minha família, é difícil tirar um dia para resolver tudo que podemos resolver aqui em poucas horas. Isso tudo, além da comodidade por ser dentro do residencial, facilita até a locomoção”, diz a moradora Gicélia Costa, que nessa edição procurou principalmente o atendimento odontológico.

São pelo menos cinco parceiros envolvidos com a Semasf na organização e na prestação de serviços do projeto, que está na 17ª edição. O início foi em 2019.

“Nós procuramos trazer atendimentos tanto da rede municipal quanto da rede privada. Hoje, por exemplo, trouxemos como alvos principais nos atendimentos à saúde, a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), com testes rápidos e o atendimento de um clínico geral, o que era muito aguardado pelos moradores”, resume a coordenadora do evento, Emily Paz.

Em 2022 foram realizadas dez edições do projeto, que chegou a aldeias e comunidades do médio e baixo Madeira. Entre os principais atendimentos, estão incluídos no projeto a emissão da carteira do autista, da carteira do idoso, carteira de acesso ao programa “Mamãe Cheguei”, assessoria jurídica com a Defensoria Pública, doação de mudas de plantas e educação ambiental com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), serviço odontológico, o cadastro para cursos profissionalizantes através do Departamento da Mulher, além da Associação Beradeira, que leva os atendimentos com clínico geral pediatra.

“A Associação Beradeira tem essa parceria com a Semasf desde as primeiras edições, sempre voltados a esse apoio na área da saúde. Além do clínico e do pediatra, temos enfermeiros, psicólogos e os técnicos que fazem o trabalho de teste rápido para detecção de sífilis, hepatite B e C, além de HIV. Uma parceria que deu muito certo”, resume o responsável pela associação, Marcusse Antônio.

E quem garante que essa parceria realmente deu certo é a Diulia Passos, presidente da Associação de Moradores do Cristal da Calama. “Eles esperam muito por isso pois nem todo mundo tem facilidade de locomoção. Nós procuramos nos organizar da melhor forma pra oferecer os atendimentos sem aglomerações, priorizando também a segurança e o bem-estar”.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO