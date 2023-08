ASSISTÊNCIATenda Família Cidadã atenderá o distrito de Vista Alegre do Abunã neste sábado (19) e domingo (20)

Atendimento será das 8h às 14h, com retirada de senha

Os moradores do distrito de Vista Alegre do Abunã serão beneficiados, neste sábado (19) e domingo (20), com os serviços oferecidos pela 25ª edição do projeto Tenda da Família Cidadã, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

A Tenda Família Cidadã será realizada na Escola Municipal Maria Casaroto Abati, das 8h às 14h, no sábado (19) e no domingo (20). “A proposta é assegurar a intersetorialidade e a integração das políticas públicas com a oferta de serviços essenciais, integrados e gratuitos, nas áreas de cidadania, assistência social, saúde, educação, área jurídica e lazer”, informou o secretário da Semasf, Claudi Rocha.

A ação trabalha a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social, através da inclusão de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, buscando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

SERVIÇOS

No distrito de Vista Alegre do Abunã serão oferecidos os serviços: emissão de Cadastro Único; emissão de Carteira do Idoso; emissão de Carteira do Autista; emissão de “Mamãe Cheguei”; atendimento Psicossocial; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); Serviço Família Acolhedora; Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); vaga de curso para mulheres; Educação ambiental; Entrega de mudas de plantas frutíferas; emissão de RG (Carteira de Identidade) a partir dos 12 anos; emissão de Carteira de Trabalho Digital; alistamento no Exército; assessoria jurídica; emissão de Passe Livre Interestadual; condicionalidades do Programa Bolsa Família na área da Educação; educação de trânsito; entrega de kits de higiene bucal; teste rápido convencional; aferição de pressão arterial; glicemia e auto-teste de HIV.

O atendimento será limitado por senha. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento ou de União Estável; RG e CPF; foto 3×4; comprovante de endereço; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.

O projeto Tenda Família Cidadã, nesta ação, conta com parceria da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI); Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema); Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) – Sine Municipal; Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte (Semtran); Secretaria Municipal de Saúde (Semusa); Secretaria Municipal de Educação (Semed); Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD); Junta do Serviço Militar; Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO); Associação Beradeiro; Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE/RO), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

Texto: Adaides Batista

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO