A cidade de Buritis foi contemplada mais uma vez pelo deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), totalizando uma série de investimentos de mais de R$ 1,5 milhão. Nesta oportunidade, a Associação dos Produtores Rurais da Linha 3 no Marco 20 recebeu um trator para auxiliar na produção agrícola.

Trata-se do modelo de trator Solis, que irá desempenhar um papel fundamental na agricultura local, pois proporciona maior produtividade,aumenta a eficiência agrícola, reduz custos e melhora a qualidade de trabalho na agricultura.

Os investimentos do deputado Alan Queiroz demonstram o compromisso com o desenvolvimento agrícola em Buritis, gerando prosperidade para a região e fortalecendo a produção local. O trator Solis é um exemplo do progresso que a política pode proporcionar, impulsionando a agricultura, reduzindo custos e elevando a qualidade de vida no campo.

Nova aquisição irá desempenhar um papel fundamental na agricultura local (Foto: Assessoria parlamentar)

“Estou orgulhoso de anunciar mais de R$ 1,5 milhão em investimentos para Buritis. A entrega do trator à Associação dos Produtores Rurais da Linha 3 no Marco 20 é um passo importante para fortalecer nossa agricultura local, aumentar a eficiência agrícola, reduzir custos e melhorar as condições de trabalho. Estamos impulsionando o desenvolvimento da nossa querida região”, finalizou.Associação de Buritis recebe trator do deputado Alan Queiroz.

Texto: Ian Machado / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO