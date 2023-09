Associação de pescadores recebe barcos e equipamentos

A Associação Desportiva e Ecológica dos Pescadores (Asdec), de Cacoal, foi contemplada, no último final de semana, com barcos e equipamentos de pesca. Os recursos foram assegurados pelo deputado Cirone Deiró (União Brasil), junto ao Governo do Estado.

Segundo Cirone Deiró, os equipamentos vão contribuir com as ações de conscientização e de fiscalização nos rios Machado e Pirarara, que cortam o município. “A Asdec desenvolve um trabalho importante em Cacoal, que contribui com a conscientização da população e a preservação de nossos rios”, disse.

Foram investidos R$ 35.500 na aquisição das embarcações e dos equipamentos. O presidente da Asdec, Edvaldo Moura, informou que os recursos, viabilizados por Cirone, foram investidos em dois barcos de alumínio, uma carreta reboque para embarcação, um motor de popa e uma capota para embarcação.

De acordo com o presidente, as embarcações e os equipamentos serão usados em campanhas de limpeza e de preservação dos rios de Cacoal, em planos de contingência de enchentes e de queimadas e em apoio a ações desenvolvidas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. “Hoje somos uma associação de utilidade pública e estamos prontos para contribuir com outras entidades, quando formos convocados”, destacou.

O vereador Zivan Almeida elogiou o trabalho realizado pelo deputado Cirone Deiró, destacando que suas ações têm abrangido as demandas de todos os setores da sociedade local. O vereador ressaltou o apoio recebido do deputado Cirone para a obtenção de recursos que atendam às necessidades da população.

Zivan Almeida enfatizou a parceria vital que o deputado Cirone tem estabelecido em prol do desenvolvimento local e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Um exemplo disso é o investimento destinado à Associação Desportiva e Ecológica dos Pescadores, que desempenha um papel fundamental na proteção e preservação dos nossos rios”, afirmou.

O reconhecimento do vereador Zivan Almeida evidencia a importância da atuação conjunta entre legisladores e comunidade para o progresso e bem-estar de todos.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO