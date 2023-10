Associação em Nova União é beneficiada com uma carreta basculante de seis toneladas

Cumprindo a agenda parlamentar, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) esteve no município de Nova União para realizar a entrega de uma carreta basculante de seis toneladas, fruto de uma emenda parlamentar de R$ 41 mil reais, à Associação de Produtores Rurais de Nova União (Aspronu).

A aquisição atende ao pedido do vereador Valdeir de Souza Ferreira (PDT) e visa facilitar o transporte e a descarga de uma variedade de materiais de até seis toneladas, além de ter a capacidade de inclinar a caçamba para realizar a descarga de maneira mais prática e eficiente, contribuindo para o sucesso das operações agrícolas.

De acordo com o deputado Alan Queiroz, investir em carretas basculantes é essencial para capacitar nossos produtores rurais a enfrentar os desafios do transporte de materiais, impulsionando o desenvolvimento econômico e promovendo a sustentabilidade ambiental. “Essa aquisição representa um investimento importante em nossa infraestrutura local, pois estamos capacitando os produtores rurais a lidarem de forma eficaz com desafios de transporte de materiais, promovendo o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental”, disse.

A carreta basculante é um tipo de reboque especialmente projetado para transportar cargas de até 6 toneladas e se destaca pela sua capacidade de bascular, permitindo inclinar a caçamba e efetuar a descarga dos materiais transportados de maneira ágil e eficiente. Essa característica é particularmente valiosa em situações que envolvem o transporte de materiais a granel, como terra, areia, cascalho, entulho, madeira e outros.

Texto e foto: Ian Machado | Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO