Associação Vilhenense da Terceira Idade receberá mobiliários com investimento do deputado Ezequiel Neiva

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) disse que a 8ª edição do Concafé 2023, realizada no último sábado (7), em Cacoal, foi mais um marco na história da cafeicultura rondoniense. Ele atribuiu o êxito do evento ao esforço dos cafeicultores e ao apoio da Emater, da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e do governador do Estado, Marcos Rocha (União Brasil), que tem se empenhado no fortalecimento da cafeicultura. O parlamentar também se referiu ao trabalho dos técnicos envolvidos, do secretário Luiz Paulo e do presidente da Emater, Luciano Brandão.

Cirone Deiró vem apoiando a agricultura familiar, desde o início de seu primeiro mandato, com emendas parlamentares para as associações de produtores rurais, para a aquisição de maquinário e implementos agrícolas. Segundo ele, o apoio do governador Marcos Rocha tem sido fundamental na liberação dos recursos, que estão facilitando a vida dos agricultores e aumentando o volume e a qualidade da produção agrícola rondoniense. “Nossa maior indústria é cada um de vocês, que levanta cedo e produz com qualidade, contribuindo decisivamente com o fortalecimento econômico do nosso Estado”, destacou.

Cirone Deiró também parabenizou o jovem Tawã Ambukalim Oliveira Aruá, de Alta Floresta, por obter uma pontuação de 91 pontos e se consagrar como o produtor do melhor café de Rondônia. “O talento e a dedicação do jovem Tawã e de sua família, são exemplos inspiradores para toda a comunidade de produtores de café da região”, disse.

Segundo Cirone Deiró, alguns produtores foram premiados durante o evento e outros não, mas todos merecem os parabéns, por contribuir com o aumento e a melhoria da qualidade da produção rondoniense. “Meu reconhecimento a todos os cafeicultores, que tem trabalhado para colocar nosso café em posição de destaque”, disse.

Conheça os premiados de cada região:

• Cone Sul

1. João Soares Piris, Vilhena – 86,88 pontos;

2. Edson Alves de Souza, Cabixi – 81,44 pontos

3. Lugar: José Carlos Miranda, Cerejeiras – 80,19 pontos.

• Rio Machado

1. Sirley de Riz Salleze, Cacoal – 89,38 pontos;

2. Cristóvão Gaorepih K Suruí Cacoal – 87,81 pontos;

3. Ronaldo da Silva Bento, Cacoal – 87,63 pontos.

• Zona da Mata

1. Tawã Ambukalim Oliveira Aruá, Alta Floresta D’Oeste – 91 pontos;

2. Wender Romário Lopes, Novo Horizonte D’Oeste – 89,38 pontos;

3. Altivo Eduardo Berdes, Rolim de Moura – 88,50 pontos.

• Região Central

1. Edson Lopes de Assis Filho, distrito de Nova Londrina, em Ji-Paraná – 83,25 pontos;

2. André Luiz Muquiutti, Theobroma – 81,81 pontos;

3. Sirlene Paixão Eleotério, Jaru – 79,94 pontos.

• Vale do Guaporé

1. Angela Maria Coutinho Pessoa, Seringueiras – 85,69 pontos;

2. Mateus Marques Elias, Alvorada d’Oeste – 85,56 pontos;

3. Adegil Banzza, Alvorada d’Oeste – 85,50 pontos;

• Vale do Jamari

1. Sueli Pereira de Andrade, Cujubim – 85,69 pontos;

2. Maria Aparecida Barboza da Silva, Monte Negro – 84,25 pontos;

3. Cristina da Silva Sigoli, Cujubim – 84,06 pontos.

• Madeira Mamoré

1. Solange Walsak Simão, Itapuã do Oeste – 84,63 pontos;

2. Feliciano Schulz, Candeias do Jamari – 83,81 pontos;

3. Eduardo Pessoa Tauffer, Nova Mamoré – 82,50 pontos.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO