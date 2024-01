Aster faz gol no fim e avança às quartas de final; Coritiba leva nos pênaltis

O Novorizontino está nas quartas de final da Copinha Sicredi. Jogando na Arena Fonte Nova, em Araraquara, a equipe do interior paulista superou o São Paulo pelo placar de 3 a 2 e garantiu seu passaporte às quartas de final da competição pela primeira vez em sua história. Com o resultado, o time de Novo Horizonte agora aguarda o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Grêmio para conhecer seu próximo adversário.

A partida em Araraquara começou com muito estudo entre os adversários, mas com boa intensidade. A primeira grande chance surgiu aos 16, para o São Paulo. Ryan lançou William Gomes, que na hora da finalização, foi travado por Dantas. A investida do time da capital surtiu efeito.

Aos 23, em escanteio curto, a bola sobrou para William Gomes, que achou Lucas Loss, que empurrou para o fundo do gol e abriu o placar. Após marcar, porém, a situação do São Paulo complicou. Aos 31, em saída errada do goleiro Leandro, a bola caiu nos pés de Dantas, que serviu Lucas Café. O camisa 10 passou pela defesa e chutou firme no canto, deixando tudo igual para o Novorizontino.

Apenas três minutos depois, a equipe de Cotia respondeu. Negrucci cruzou na cabeça de Palmberg, que mandou a bola no canto. O goleiro Scarpin, porém, tocou nela e a bola parou na trave. E quando parecia que o jogo ia empatado para o intervalo, mais um vacilo. A defesa do São Paulo se atrapalhou e Lucas Café tocou para Kauê Canela, que aos 44, virou para o Novorizontino.

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo passou muito perto de empatar a partida logo no minuto inicial. William Gomes cruzou da esquerda e achou Caio, que esticou a perna, mas não acertou a direção. Aos seis, o time da capital quase mudou o marcador novamente com Caio, mas parou em Scapin. E o Novorizontino não perdoou.

No minuto seguinte, após cruzamento da direita, a bola sobrou nos pés de Lucas Café, que chutou forte para fazer o terceiro da equipe de Novo Horizonte na partida, ampliando a vantagem. O São Paulo então passou a pressionar os adversários, mas com pouca objetividade. E foi na raça que a equipe diminuiu.

Aos 42, Em cobrança de escanteio, a bola ficou pendurada na área e sobrou para Negrucci, que chutou de primeira, no ângulo. A reação, porém, não foi suficiente. Após sete minutos de acréscimos, a partida foi encerrada em 3 a 2 para o Novorizontino.

As oitavas de final serão finalizadas na quarta-feira (17). O mata-mata ainda seguirá com quartas, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Confira todos os jogos da terça-feira (16):

Corinthians 6 x 0 CRB

Novorizontino 3 x 2 São Paulo

21h

Athletico-PR x Grêmio

21h40

Ituano-SP x América-MG

Fonte: Esportes