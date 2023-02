Ataque a míssil deixa ao menos 5 mortos em Damasco, diz governo sírio

Vyacheslav Argenberg – 16.08.2008 Ataque deixou ao menos 5 mortos, diz Síria

Na madrugada deste domingo (19), um ataque a míssil israelense atingiu o centro de Damasco, na Síria , e deixou ao menos cinco mortos, de acordo com o governo sírio. Além disso, outras 15 pessoas teriam ficado feridas, já que prédios residenciais também teriam sido atingidos.

O governo israelense, porém, não se manifestou sobre o ocorrido.

“Causou danos a várias casas de civis e danos materiais a vários bairros de Damasco e arredores”, afirmou o exército sírio em comunicado, dizendo que o ataque ocorreu após a meia-noite.

De acordo com o Ministério da Defesa da Síria , os mísseis foram disparados das Colinas de Golã, por volta das 00h22 do horário local (18h22 de sábado, 18, em Brasília), em direção a um bairro habitado por oficiais do alto escalão do governo.

Conforme a BBC News , entre os mortos, estão quatro civis e um militar sírio.

No início do mês, o território da Síria também foi atingido por uma sequência de terremotos , que também afetaram a Turquia . A destruição deixou mais de 45 mil mortos nos dois países e causou diversos estragos .

Fonte: IG Mundo