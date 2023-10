Ataque israelense mata familiares de Mohammed Deif, líder do Hamas

Reprodução / CNN Brasil – 10.10.2023 Bombardeios atingem a Faixa de Gaza

O grupo palestino Hamas afirma que ataques aéreos israelenses atingiram na noite desta terça-feira (10) a casa da família de Mohammed Deif, líder do braço militar do Hamas e responsável pela ofensiva do último sábado (7), que deu início à guerra.

À agência Associated Press, o alto funcionário do Hamas Bassem Naim confirmou que o ataque matou o pai, o irmão e pelo menos dois outros familiares de Deif. O bombardeio israelense aconteceu na cidade de Khan Younis, ao sul da Faixa de Gaza.

O jornal local Times of Israel afirma, ainda, que morreram o irmão, o filho e uma neta de Deif.

Mohammed Deif é um líder do Hamas procurado há anos pelo exército de Israel, e atualmente seu paradeiro é desconhecido. Longe da internet, sua última foto pública é de 1996, o que faz com que muito mistério ronde em torno da sua figura.

Deif, que está na lista de terroristas dos Estados Unidos, já teria perdido um olho e uma parte do braço durante tentativas de assassinato israelenses. Localmente, há quem diga que ele usa uma cadeira de rodas.

No último sábado, quando o Hamas fez um ataque surpresa a Israel, a voz de Deif tomou conta das rádios de Gaza. “À luz dos crimes contínuos contra o nosso povo, à luz da orgia da ocupação e da sua negação das leis e resoluções internacionais e à luz do apoio americano e ocidental, decidimos colocar um fim a tudo isto”, disse ele.

