Ataque ucraniano causa a morte de ao menos 63 soldados russos

Rovena Rosa/Agência Brasil – 09/03/2022 Ônibus





Pelo menos nove cidades da região metropolitana de São Paulo começam o ano com reajuste na tarifa de transporte público . A exceção é a capital paulista: segundo o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, a tarifa de ônibus será mantida em R$ 4,40, valor que vigora desde 2020. Em muitos dos municípios da região metropolitana, o reajuste foi de 6%, com a passagem passando a custar R$ 5,30.

Em Carapicuíba, a prefeitura informou que o preço da passagem subiu de R$ 5 para R$ 5,30 a partir de hoje (2). “É importante ressaltar que Carapicuíba possui um dos menores orçamentos do estado de São Paulo. Por isso, o município não tem condições financeiras de subsidiar o transporte público”, disse nota da administração municipal para justificar o aumento.





O mesmo percentual de aumento foi aplicado nas cidades de Barueri, Cotia, Itapevi e Osasco, onde a passagem passou de R$ 5 para R$ 5,30. Em Itapevi, o novo valor entrou em vigor ontem (1°); em Osasco, hoje (2); e em Cotia, na terça-feira (3).

Em Guarulhos, a tarifa de ônibus subiu ontem para R$ 5,10 (para quem usa o Cartão Cidadão) e R$ 5,30 (para quem paga a tarifa em dinheiro). Estudantes e professores que utilizam o Cartão Escolar pagarão R$ 2,55.

Em Santo André, a tarifa passará de R$ 4,75 para R$ 5 a partir de amanhã. Em São Bernardo do Campo a passagem passou ontem para R$ 5,75.

Já em São Caetano do Sul, a tarifa subiu de R$ 4,50 para R$ 5 a partir de hoje (2). “Esta é a primeira correção do valor da tarifa em quatro anos, e está muito abaixo da inflação do período, de 26,1% (IPCA), que impactou nos custos de operação do sistema de transporte público municipal”, diz nota da prefeitura.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional