Ataques israelenses em Gaza deixam 20.674 mortos e 54.536 feridos

Em um pedaço de terreno arenoso entre construções de alvenaria desmoronadas, edifícios queimados e carros danificados, trabalhadores de equipes de defesa civil vão de corpo em corpo, enrolando lençóis brancos em torno de um grupo de pessoas mortas na guerra que já dura 11 semanas em Gaza.

Enquanto Israel luta para arrancar o controle total do norte de Gaza das mãos dos militantes do Hamas, a cena no campo de refugiados de Jabalia reflete o risco mortal que os implacáveis ataques aéreos e bombardeios representam para os palestinos.

A atividade foi captada em um vídeo divulgado pelo serviço da Defesa Civil palestina, que também mostrou um trabalhador escavando manualmente para tentar recuperar um cadáver aparentemente queimado e preso sob os escombros.

O número de mortos palestinos no conflito atingiu 20.674, desde 7 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. Acredita-se que outros milhares de corpos estejam presos sob os escombros.

Quase todos os 2,3 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados, em uma das áreas mais densamente povoadas do mundo.

Israel afirma ter alcançado o controle operacional quase completo do norte de Gaza, e está se preparando para expandir uma ofensiva terrestre para outras áreas, mas os moradores de Jabalia relataram bombardeios aéreos persistentes, além de ataques de tanques israelenses, que, segundo eles, avançaram cidade adentro no sábado.

Israel disse no domingo que 154 soldados foram mortos desde que lançou a incursão terrestre, em resposta ao ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro, quando militantes mataram 1,2 mil pessoas e fizeram 240 reféns.

Palestinos de Khan Younis, no sul, foram vistos procurando seus pertences entre os escombros após um recente ataque aéreo.

Parado entre os escombros, Sami Barees, residente de Khan Younis, disse que sua casa foi destruída e que o ataque aéreo ocorreu no que deveria ser uma zona segura.

“Esta é a segurança e proteção que Israel reivindica”, disse ele.

Autoridades dos Estados Unidos afirmaram desejar e esperar que Israel mude em breve as operações militares em Gaza para uma fase de menor intensidade, durante a qual haverá operações mais direcionadas, focadas na liderança do Hamas e na sua infraestrutura.

