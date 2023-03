Ataques no RN: estado solicita auxílio da Força Nacional de Segurança

Reprodução/redes sociais Ônibus queimado durante a onda de ataques no Rio Grande do Norte





O governo do Rio Grande do Norte solicitou, nesta terça-feira (14), a ajuda da Força Nacional de Segurança para enfrentar a onda de violência que atinge o estado desde a última segunda-feira (13).

Nas suas redes sociais, a governadora potiguar, Fátima Bezerra (PT), afirmou que a solicitação já foi feita ao Ministério da Defesa e Segurança, e que o intuito do auxílio é restabelecer a paz e a normalidade na região.

“Já solicitamos ao ministério da Justiça o apoio da Força Nacional de Segurança, para somar esforços e fazer o devido enfrentamento à violência que ocorre no RN, e restabelecer a paz e a normalidade para o nosso povo!”, escreveu.

Já solicitamos ao ministério da Justiça o apoio da Força Nacional de Segurança, para somar esforços e fazer o devido enfrentamento à violência que ocorre no RN, e restabelecer a paz e a normalidade para o nosso povo! #EquipeFB pic.twitter.com/gkKxXe4UZJ — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) March 14, 2023









Pelo menos nove suspeitos de envolvimento com os ataques foram presos até o momento. Para preservar o trabalho de inteligência e investigação, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social não informa “locais, quantidade ou tipos de ocorrências criminosas” dos atentados.

Governo do RN foi avisado sobre as ações criminosas

A Secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Norte se pronunciou na manhã desta segunda-feira (14), e afirmou que os ataques, em pelo menos 18 cidades do estado e na capital, foram organizados por um grupo criminoso e que já havia um alerta desde a última segunda (13).





De acordo com a secretaria, o governo do estado havia sido avisado das ações criminosas e tinha reforçado o policiamento para tentar conter os atos. “Colocamos todo o sistema em atenção, com ações que começamos a empreender ontem à tarde para atenuar qualquer ação que tivesse”, apontou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional