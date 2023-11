Atendendo a indicação de Alan Queiroz, profissionais de enfermagem recebem novo piso salarial

Em Rondônia, mais de 4 mil profissionais da enfermagem que trabalham no sistema de saúde público foram contemplados com a atualização do piso salarial nacional. Trata-se de um repasse de R$ 7,3 bilhões para a remuneração, garantido pelo Congresso Nacional, por meio da Lei Nº 14.581, de 11 de maio de 2023, sendo um avanço importante para os membros da equipe de enfermagem, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas da população.

Em maio deste ano, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) realizou uma indicação ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), com a finalidade de atualizar a remuneração dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e a parteira, conforme o piso salarial vigente.

Segundo dados fornecidos pela Sesau, os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem receberão o reajuste salarial de acordo com os seguintes valores estipulados pela lei do piso salarial: Enfermeiros: R$ 4.750; Técnicos de enfermagem: R$ 3.325; Auxiliares de enfermagem: R$ 2.375.

De acordo com o deputado, a execução desse trabalho é fundamental no sistema de saúde em todas as circunstâncias, entretanto, a atuação desses profissionais se torna ainda mais relevante e imprescindível. “É de suma importância que se reconheça e recompense adequadamente esses profissionais, levando em consideração o papel crucial que desempenham na saúde pública e as situações desafiadoras que enfrentam em prol da saúde”, ressaltou.

Na oportunidade, o deputado Alan Queiroz agradeceu ao governador Marcos Rocha e ao secretário da Saúde Jefferson Rocha por atenderem a necessidade dos profissionais da enfermagem que necessitam do reajuste do piso salarial. “Agradeço ao governador e ao secretário de saúde por atenderem à indicação de reajuste salarial dessa categoria, reconhecendo o valor inestimável desses profissionais em nosso sistema de saúde”, disse.

No decorrer deste ano, os trabalhadores receberão nove parcelas retroativas a partir de maio de 2023. Quanto aos servidores ligados à folha de pagamento do Ministério da Saúde, o piso salarial foi implementado a partir do contracheque de agosto de 2023.

Por fim, é de suma importância a valorização destes profissionais por meio de uma remuneração correspondente ao que representam para a saúde pública e ao desempenho frente às diversas situações que enfrentam em prol da saúde, garantindo o bem-estar desta categoria.

Texto: Ian Machado / Assessoria parlamentar

Foto: Daiane Mendonça | Secom – Governo de Rondônia

Fonte: Assembleia Legislativa de RO