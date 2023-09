ATENDIMENTO Distrito de Fortaleza do Abunã recebe serviços de saúde durante festival de praia

População terá a oportunidade de debater e expor suas opiniões sobre as ações executadas do Plano Diretor; evento principal será no dia 8 de novembro

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), inicia nesta terça-feira (5), no distrito de União Bandeirantes, a realização de Fóruns Preparatórios Distritais da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município (PDPM). O encontro acontece na EMEF 3 de Dezembro, às 19h.

Esses encontros ocorrerão em todos os distritos do município, ao longo do mês de setembro, com o tema: “Por um Município Sustentável, Inclusivo e Participativo!”. Em outubro, o fórum será realizado na sede do município.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, através do Decreto Municipal nº 19.192/23, fez a convocação para a Conferência Municipal. O evento principal será realizado no dia 8 de novembro. Os Fóruns Preparatórios ocorrerão em todos os distritos do município com o objetivo de realizar um monitoramento da implementação do Plano Diretor em cada distrito, além de mobilizar a sociedade.

Nesses encontros, a população terá a oportunidade de debater e expor suas opiniões sobre as ações executadas do Plano Diretor, em relação aos serviços públicos prestados. Os moradores ainda poderão eleger os representantes distritais para participarem presencialmente da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor, em novembro.

A Lei Complementar nº 838/2021, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho, estabelece a realização de Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor, a cada dois anos, no segundo semestre dos anos ímpares.

Acompanhe as datas e horários:

05/09, às 19:00 – Distrito de União Bandeirantes;

06/09, às 10:00 – Distrito de Rio Pardo;

12/09, às 18:30 – Distrito de Nova Califórnia;

13/09, às 14:00 – Distrito de Vista Alegre de Abunã;

13/09, às 19:00 – Distrito de Extrema;

19/09, às 14:00 – Distrito de São Carlos;

20/09, às 09:00 – Distrito de Nazaré;

21/09, às 08:00 – Distrito de Demarcação;

21/09, às 15:00 – Distrito de Calama;

26/09, às 10:00 – Distrito de Jaci-Paraná;

26/09, às 19:00 – Distrito de Nova Mutum Paraná;

27/09, às 13:00 – Distrito de Abunã;

28/09, às 09:00 – Distrito de Fortaleza de Abunã.

Os horários poderão ser ajustados conforme a disponibilidade da comunidade.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Sempog

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO