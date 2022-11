Atendimento no “Tudo Aqui” terá alteração no horário de expediente durante os jogos do Brasil

A partir desta quinta-feira (24), as unidades de atendimento ao cidadão “Tudo Aqui” terão alterações no horário de funcionamento devido ao início da participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar. O Governo de Rondônia também publicou o Decreto n° 27.592 estabelecendo horários alternativos de expedientes em outros estabelecimentos estaduais no período dos jogos.

Conforme a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, em Porto Velho, no dia 24, os serviços prestados pelo “Tudo Aqui”, (Centro) funcionarão das 7h30 às 13h30. Enquanto que na segunda-feira (28), o expediente será das 7h30 às 11h, e na sexta-feira (2 de dezembro) das 7h30 às 13h30. Este mesmo cronograma deve ser seguido pelas demais unidades do órgão localizadas no interior, como Ji-Paraná, Rolim de Moura e Ariquemes.

Na unidade do “Tudo Aqui” Porto Velho Shopping, o horário de atendimento será da seguinte forma: dia 24 – das 8h às 14h; dia 28 não haverá atendimento pela manhã, apenas agendamento para emissão de documentos de Registro Geral (RG) – das 16h às 20h; e dia 2 de dezembro – das 8h às 14h.

A coordenadora das unidades de atendimento ao cidadão “Tudo Aqui”, Lana Caroline Amorim Gomes Sarábia, reforça também o fluxo de trabalho nos próximos dias. “É importante que a comunidade entenda que permaneceremos com os mesmos serviços prestados pelo órgão, porém, apenas com uma pequena redução nos horários do expediente, conforme decreto”, esclareceu.

Para mais esclarecimentos, a população pode entrar em contato com o número (69) 3212-9040 ou pelo e-mail: [email protected]

DECRETO

O Decreto n° 27.592, publicado em 11 de novembro, estabelece horários alternativos de trabalho para órgãos e entidades da Administração Pública Estadual de forma Direta e Indireta, durante o período de jogos da seleção brasileira, que ocorrem na Copa do Mundo de 2022.

Fonte: Governo RO