Atendimento para a Dívida Ativa da Procuradoria Geral passa a ser realizado no Tudo Aqui, a partir desta segunda-feira

O Governo do Estado de Rondônia realizou na terça-feira (28), mais uma entrega da obra de construção do refeitório do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) Marechal Rondon, localizado no município de Ji-Paraná.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a escola foi contemplada com a construção de um refeitório com cozinha e três depósitos, sendo: de frutas, legumes, verduras e alimentos secos; utensílios e materiais de limpeza.

O investimento, segundo a titular da pasta, Ana Lúcia Pacini foi no valor de R$ 162.404,09 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e nove centavos). “O recurso para realização dessas obras é próprio do Governo, assim como foi na Escola Coronel Jorge Teixeira no distrito de Nova Londrina. É muito bom poder estar aqui junto a toda comunidade escolar, fazendo a entrega desta reforma. Agora os estudantes e todo o corpo técnico tem um refeitório amplo, funcional e que obedece todas as regras de higiene, limpeza, conservação e armazenamento de alimentos”, destacou.

Segundo a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Ji-Paraná, a escola atende 205 alunos e possui em seu quadro pedagógico e administrativo 45 servidores. O diretor da unidade de ensino Marcos Nunes Cavalcante destacou que, a construção do espaço era uma obra muito esperada pela comunidade escolar. “Nossos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) têm um espaço confortável para degustar a merenda oferecida pela escola, e isso é motivo de muita satisfação” finalizou.

Fonte: Governo RO