Atendimentos assistencial e jurídico são levados ao distrito de Surpresa e comunidades indígenas com uso do POC Fluvial

Atendimentos em serviço social e jurídico foram realizados no distrito de Surpresa e aldeias indígenas de Sagarana, Terra Indígena no Rio Guaporé, Ricardo Franco e Baía das Onças. A ação ocorreu mediante parceria do Governo de Rondônia e Tribunal de Justiça Federal com o objetivo de promover o acesso de auxílios previdenciários/assistenciais à população de localidades remotas e de difícil acesso.

A Secretaria de Estado da Saúde – Sesau esteve presente na execução da ação ofertando o transporte com a utilização do POC Fluvial. O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha destacou sobre a ação que, “essa parceria visa proporcionar e garantir direitos para toda a população ribeirinha e indígena, mostrando o compromisso com o cidadão”, afirmou.

Foram realizados os serviços de emissão de salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por idade e invalidez, benefício assistencial ao idoso, benefício assistencial à pessoa com deficiência e pensão por morte. A ação ocorreu no dia 21 de setembro e resultou no total de 300 atendimentos jurídicos para a população local.

BENEFÍCIO FINANCEIRO

Com os atendimentos realizados pela equipe da Justiça Federal utilizando o Barco Policlínica Oswaldo Cruz Fluvial, foram estabelecidos investimentos de recursos por meio de auxílios, em um total de R$ 795.960,00 (setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais), além do retroativo, para garantir o tempo em que não houve a assistência necessária, no valor de 306.258,49 (trezentos e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos) garantindo suporte financeiro à população.

Fonte: Governo RO