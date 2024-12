Atendimentos do Detran-RO serão mantidos em horário regular durante período de festivo

Com a chegada das festas de final de ano, é comum que empresas de atendimento ao público anunciem período de férias coletivas, no entanto, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) não interrompe seu atendimento em virtude das comemorações. Apenas nos dias 24, 25, 31 de dezembro; e 1º de janeiro de 2025 não haverá atendimento presencial ao público. Conheça os endereços das unidades da Autarquia, acessando o site do Detran-RO, na aba “Onde Encontrar”.

Segundo a chefe do Núcleo de Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e Postos Avançados (PA), Joicilene Lima, a procura pelos serviços do Detran-RO aumenta no período de fim de ano, sendo extremamente importante que a população saiba que as unidades do Departamento, as Ciretrans e PAs, continuam a funcionar em dias úteis, das 7h30 às 13h30.

CENTRAL DE SERVIÇOS

Para evitar filas, os usuários podem utilizar a Central de Serviços do Detran-RO através do site https://www.detran.ro.gov.br/, que oferece comodidade e segurança ao usuário, para abertura de processos referentes a CNH e Veículos. Para realizar o cadastro na Central de Serviços é necessário que o usuário digite seu Cadastro de Pessoas Física (CPF), e-mail, Registro Geral (RG), telefone e crie uma senha. Após este cadastro, realize o login.

TUDO AQUI

Os usuários podem comparecer, também às unidades de atendimento do Detran-RO no Tudo Aqui, com funcionamento das 7h30 às 17h30 nos municípios de Ariquemes, Porto Velho, e Rolim de Moura. Em Porto Velho, além do Tudo Aqui localizado no Centro; há uma unidade em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, com atendimento ao público das 10h até as 20h.

Os serviços oferecidos pelo Detran/RO nos postos “Tudo Aqui” são:

Emissão de Taxas e Multas;

Emissão de CRLVe (Licenciamento) do Veículo;

Intenção de Venda;

Cancelamento de Intenção de Venda;

Comunicado de Venda;

Cancelamento de Comunicado de Venda;

Bloqueio/ Restrição Administrativa;

Baixa de Bloqueio/ Restrição Administrativa;

Parcelamento de Débitos de Licenciamento (pelo DetranNet);

Renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Transferência de CNH; 2ª Via de CNH (Perda, Deterioração, Furto/Roubo);

Alteração de Dados da CNH;

Solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID);

Foto e Captura Biométrica para Serviços de CNH;

Agendamento de Prova Teórica para Curso de Capacitação ou Reciclagem da CNH;

Emissão de Certidão “Nada Consta” de CNH; e

Emissão de Prontuário de CNH.

ANTECIPE ATENDIMENTO

A coordenadora do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach), Danúbia Almeida, explicou que nas semanas que antecedem o Natal e Ano Novo, há um aumento significativo na procura por serviços na unidade do Detran-RO, situada próxima a Avenida Imigrantes, em Porto Velho. “Vale lembrar que, em decorrência do Decreto nº 28.680, que estabelece dois períodos de recesso administrativo, o número de funcionários para atendimento ao público fica reduzido, e isso pode ocasionar um fluxo alto. Mas estaremos disponíveis para todos que buscarem o atendimento presencial.”

O diretor-geral do Departamento, Sandro Rocha, destacou que, o atendimento do Detran-RO prioriza o serviço com eficiência para a população rondoniense. “Nossos servidores estão a postos para atender a todos que necessitar, essencialmente no que tange a este período de festas.”

