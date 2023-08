Atentado a santuário no Irã mata quatro pessoas

Vitória Atleticana no Mineirão, sobre o Bahia, por 1 a 0, neste domingo (13), no Mineirão, no dia dos pais, com gol do atacante Paulinho, aos três minutos do segundo tempo, foi a segunda vitória consecutiva do Galo na competição. Com o triunfo, o Galo chegou a 27 pontos na tabela de classificação.

Antes do início da partida, no vestiário, os jogadores foram surpreendidos. As camisas estavam com o nome de cada pai, além de um espaço que os filhos utilizaram para deixar um recado.

JOGO

A primeira chance do jogo foi da equipe baiana. Ademir arriscou de fora da área, e Everson, que completou 200 jogos pelo Clube, segurou firme.

O Galo chegou com perigo pela primeira vez aos 13 minutos, chute de Paulinho de fora. Marcos Felipe espalmou.

O Atlético teve mais uma chance na primeira etapa, quando Pavon invadiu a área e chutou rasteiro.

2ºTempo

No começo da etapa complementar, Igor Gomes achou Hulk, que deixou Paulinho em ótima condição para marcar o 16º dele na temporada.

Após o gol Atleticano, a partir ficou mais movimentada. Everson fez grande defesa em chute de Ademir. Dois minutos depois o Galo quase ampliou, quando Arana bateu forte cruzado.

Aos 16, no contra-ataque, Pavon teve uma boa chance. Seis minutos depois, o goleiro da equipe adversária fez grande defesa na finalização de Paulinho, impedindo o segundo gol do Galo.

Guilherme Arana teve a última chance do jogo aos 45 minutos.

FICHA TÉCNICA

Atlético 1 x 0 Bahia

Data: 13/08/2023

Local: Mineirão

Hora: 11h (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Otávio (CAM), Pavón (CAM), Biel (BAH),

Gols: Paulinho (CAM), aos 3′ do 2º tempo (1-0) Atlético: Éverson, Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Arana, Otávio (Alan Franco), Battaglia (Edenilson) e Igor Gomes (Patrick), Pavon, Hulk e Paulinho (Réver). Técnico: Felipão. Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Marcos Cândido, Rezende (Yago Felipe), Thaciano (Léo Cittadini) e Cauly, Ademir, Everaldo (Vinícius Mingotti) e Ratão (Vitor Jacaré). Técnico: Renato Paiva. Pelo 4º mês consecutivo, Tiquinho Soares é eleito o Craque do Brasileirão

