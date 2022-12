Atentado em Paris: Autor de ataque contra curdos admite racismo

Rovena Rosa Butantan recebe R$ 1 bilhão de banco para ampliar produção de vacinas

A Fundação Butantan vai receber R$ 1 bilhão do BID Invest, banco de investimento filiado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para o financiamento de duas novas fábricas em seu parque industrial.

As novas fábricas serão especializadas na produção de vacinas contra gripe e Covid-19 e outros imunobiológicos do Butantan.

Segundo o Butantan, uma das razões para o investimento foi a avaliação do BID Invest sobre o compromisso da fundação com a sustentabilidade.

Em 2021, o Butantan produziu 100 milhões de doses de CoronaVac, 80 milhões de doses de vacina contra a gripe, 28 milhões de doses de vacinas contra hepatite A e B, HPV, DTaP e raiva, e 560 mil unidades de soros.

O BID Invest é uma organização financeira que apoia projetos baseados na sustentabilidade, equidade e desenvolvimento social e econômico.

A organização acompanhará todo o processo de construção das fábricas do Butantan, cuja expectativa em relação às obras é de conclusão em até cinco anos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE