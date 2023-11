Athletico Paranaense chega a São Paulo para duelar com o Corinthians

A delegação athleticana desembarcou na tarde desta terça-feira (31) na Grande São Paulo, onde fica até domingo (5) para a disputa de duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. A primeira delas é neste meio de semana, contra o Corinthians.

Corinthians x Athletico Paranaense começa às 19h desta quarta-feira (1º), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O duelo é válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Direto de SP, a Rádio CAP conta ao vivo todas as emoções da partida aqui pelo player da rádio ou pelo @athleticoparanaense no YouTube!

A terça-feira rubro-negra

Começou bem cedo, ainda no CAT Caju, onde foi realizado o último treino antes da partida contra o Corinthians. Atividade finalizada, almoço e todos rumo ao aeroporto.

O voo fretado aterrissou pouco antes das 17h no Aeroporto de Guarulhos (SP). Dali, o time seguiu de ônibus até um hotel local. Vinte e oito atletas estão com a delegação para a estada em SP.

Dia de jogo

Nesta quarta-feira (1º), a programação pré-jogo conta com uma reunião técnica pela manhã, além de uma sessão de alongamentos. A preleção será pouco depois das 16h. Logo depois dela, o grupo segue para o estádio.

Trabalho de aquecimento às 18h20. Às 18h50, nosso 11 inicial já estará em campo em definitivo, para o início do duelo.

Semana em São Paulo

Após a partida contra o Corinthians, a delegação continua na Grande São Paulo. O time rubro-negro treina na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), em Guarulhos (SP).

No sábado (4), a equipe principal do Furacão volta a campo, desta vez pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 21h30, o desafio é contra o Palmeiras, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

O retorno a Curitiba será na manhã de domingo (5).

Reta final do Brasileirão!

O Furacão começou a rodada deste meio de semana na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos. Está a quatro pontos do vice-líder Palmeiras. O Corinthians é o 14º, com 37 pontos.

Botafogo (59 pontos), Palmeiras (53), Red Bull Bragantino (52), Grêmio (50), Flamengo (50) e Atlético Mineiro (49) são as equipes que compõem a atual zona de classificação à CONMEBOL Libertadores de 2024.

Acompanhe aqui a classificação completa e atualizada do Campeonato Brasileiro.

