Athletico Paranaense e Fortaleza empatam no Brasileirão

Com o ponto somado, o Furacão chega a 50 no Brasileirão e está na sétima posição. A luta por um lugar no G6 e na CONMEBOL Libertadores de 2024 continua no próximo domingo (12), contra o Bahia, em Salvador (BA).

Willian Bigode marcou o gol rubro-negro, aos 11′ do segundo tempo, logo depois que o adversário havia aberto a contagem. A partir daí, a partida, que era equilibrada, teve apenas o Athletico no campo de ataque até o instante final.

O Jogo

O início da partida foi bastante parelho e quem teve a primeira chance foi o Fortaleza, em um chute forte de Guilherme, que Bento defendeu sem dar rebote. O Athletico deu a resposta com lances de perigo concluídos por Alex Santana, Rômulo e Vitor Bueno.

Mas a melhor chance da primeira etapa foi do adversário, com Lucero acertando a trave, já nos minutos finais. Logo depois, Alex Santana quase concluiu um escanteio batido por Vitor Bueno e desviado por Thiago Heleno.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. Só que, aos 8′, o Fortaleza conseguiu abrir o placar. Em cobrança de falta de Lucas Crispim, a bola sobrou para Guilherme, que chutou de primeira da entrada da área.

A resposta athleticana foi rápida. Aos 11′, Cuello recebeu pela direita e acionou Erick, que fez o cruzamento perfeito. Bola na cabeça de Willian, que mandou longe do alcance do goleiro!

Daí em diante, só deu Furacão no ataque. Em dois chutes de fora da área, Zapelli tirou tinta da trave. Willian quase marcou mais um, ao arrematar um cruzamento desviado por Erick.

E já aos 47′, Zapelli esteve perto do gol da vitória, ao receber na área e ganhar da marcação, mas o chute saiu por cima do travessão.

Ficha técnica: Athletico Paranaense 1×1 Fortaleza

Campeonato Brasileiro 2023: 33ª rodada

Data: 08/11/2023 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Ligga Arena

Público total: 19.831

Público pagante: 18.904

Renda: R$ 522.820,00

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Athletico Paranaense: Bento; Erick, Thiago Heleno, Matheus Felipe (Hugo Moura, aos 33′ do 2º tempo) e Vinicius Kauê; Fernandinho, Alex Santana (Christian, aos 13′ do 2º tempo) e Vitor Bueno (Zapelli, aos 13′ do 2º tempo); Cuello, Rômulo (Willian, aos 33′ do 1º tempo) e Canobbio

Técnico: Wesley Carvalho

Gol: Willian, aos 11′ do segundo tempo

Cartão amarelo: Erick

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto (Caio Alexandre, aos 23′ do 2º tempo) e Lucas Crispim (Calebe, aos 23′ do 2º tempo); Marinho (Yago Pikachu, aos 31′ do 2º tempo), Guilherme (Pedro Rocha, aos 37′ do 2º tempo) e Lucero (Thiago Galhardo, aos 37′ do 2º tempo)

Técnico: Juan Vojvoda

Gol: Guilherme, aos 8′ do segundo tempo